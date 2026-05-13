Plusieurs passagers et membres d'équipage de paquebot, l'Ambition, rencontrent des troubles digestifs et le décès d'un nonagénaire. Pendant qu'ils se trouvaient stationnés à Brest, le pic de ce qui ressemblait à des symptômes gastro-intestinaux s'est produit, à l'exception de la retraite cardiaque de 92 ans de Britannique dans sa cabine (en raison de leur isolement dans leurs cabines par le médecin de bord). L'Ambition s'est trouvé à bord du navire MV Hondius pendant la même escale. La situation est soupçonne d'un épisode similaire aux croisières, mais les autorités sanitaires prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter toute psychose et prévenir les risques.

Plus de 1.700 personnes sont confinées à bord d'un paquebot de croisière au cours d'un épisode de troubles digestifs et du décès d'un nonagénaire. Parmi les passagers, une cinquantaine ont été affectées par des symptômes compatibles avec une infection digestive aiguë.

Le paquebot, qui a également 514 membres d'équipage à bord, est actuellement au mouillage sur un quai du centre-ville à Bordeaux. La situation s'est déclarée en soirée lorsque le navire arrivait au port, où une personne âgée de 92 ans, de nationalité britannique, a perdu la vie à bord d'un arrêt cardiaque.

Les autorités, préoccupées par l'hantavirus et le norovirus, ont pris des mesures de précaution pour les passagers et le personnel, et les tests sont en cours pour exclure le lien avec cet ultime décès. La compagnie propriétaire du paquebot a indiqué qu'il s'agit d'un épisode similaire à celui connu des croisières, mais les autorités sanitaires souhaitent tout de même éviter toute psychose grâce à des mesures de précaution pour faire face au contexte international.

Des analyses sont en cours pour排查 d'autres causes et prévenir tout risque. Dans les Caraïbes, une similarité a été signalée la semaine dernière : le Caribbean Princess, dont 145 passagers et 15 membres du personnel ont eu la diarrhée ou ont vomi, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains. Il n'y a aucun lien étayé avec l'hantavirus pour l'épisode de gastro-entérites sur le paquebot de croisière de la compagnie britannique





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