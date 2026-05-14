11-Annee-Old Nora Collette Wins Gold Medal in Special Olympics Softball

Nora Collette, an 11-year-old girl, has been highly encouraged by her supporters and is the youngest competitor in the Special Olympics. She participated in both the 50 and 1500 meters as well as softball, a ball throw similar to javelin. She is thrilled to have her friends and family around her and to make new friends in the club. She also trains with children of her age and finds it important for social contact. The Malmedy Athletics Club has also opened a section for athletes with disabilities, with 18 athletes participating this year. The progress is phenomenal, according to the president of the club.

Très encouragée par ses supporters, Nora Collette, 11 ans, est la plus jeune compétitrice. Outre le 50 et le 1500 mètres, elle participait au softball, un lancer de balle comparable au javelot : ' C’est bien parce qu’au moins mes copains, copines peuvent venir.

Ça me fait plaisir. Et ici au sein du club, ça se passe bien, je me fais beaucoup d’amis ', explique-t-elle. Et ce jeudi, c’est une médaille d’or qu’elle a remportée. De quoi rendre sa maman Julie Solheid particulièrement fière : ' Très fière, très contente pour elle.

La victoire, c’était une espérance. Ça lui fait du bien de pratiquer l’athlétisme. Le sport tout court lui apporte beaucoup de bien-être psychologique et physique. Et puis elle s’entraîne aussi avec des enfants de son âge et ça c’est tout à fait important pour elle, pour le contact social ', se réjouit-elle.

Le club d’athlétisme de Malmedy a d’ailleurs ouvert une section handisport en 2021 : ' C’est quelque chose de formidable. L’année dernière, on est parti avec trois personnes et cette année-ci, ils sont 18. Les progrès sont phénoménaux ', précise Béatrice Lodomez, présidente du club. Dix-huit athlètes pour les Special Olympics, dont Nora, sur une trentaine de membres du club





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