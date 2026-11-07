12.577 chats errants capturés en Flandre selon le ministre Weyts

Le ministre Ben Weyts révèle une capture de 12.577 chats errants en Flandre. Ce chiffre témoigne de l'efficacité du nouveau protocole de gestion animale mis en œuvre depuis 2018 par les autorités.

Les autorités flamandes ont enregistré une capture massive de 12.577 chats errants au cours de l'année précédente. Cette opération de gestion animale, menée par les municipalités sous la supervision du gouvernement régional, représente une progression significative par rapport aux années antérieures et confirme l'impact des mesures actuelles.

Une hausse de capture de 20% depuis 2018

Ben Weyts, ministre flamand du Bien-être animal appartenant au parti N-VA, a confirmé que ce volume de 12.577 spécimens correspond à une augmentation moyenne de 20% par rapport aux chiffres de 2018. Cette augmentation des captures démontre que le plan d'action strict imposé aux communes produit des résultats concrets sur le terrain en termes de collecte.

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Depuis l'année 2018, la région exige que chaque ville et commune mette en place une stratégie active de gestion des populations félines sauvages. Ce cadre réglementaire oblige les administrations locales à élaborer des plans d'intervention précis, à installer des points de signalement accessibles au public et à assurer la capture systématique des animaux trouvés.

Des résultats concrets pour l'adoption des animaux

L'efficacité de cette politique se mesure également par le sort réservé aux animaux capturés lors de ces opérations. Les statistiques révèlent que plus de la moitié des 12.577 félins capturés ont été relâchés dans leur environnement d'origine après leur intervention, tandis qu'environ un quart d'entre eux ont réussi à trouver une nouvelle famille.

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L'année 2018 marque un tournant décisif pour les taux d'adoption dans la région. Depuis cette date, le nombre de chats errants adoptés a explosé avec une hausse record de 147%. Le ministre Weyts souligne que cette évolution positive prouve que la méthode fonctionne efficacement pour reconnecter ces animaux à une vie domestique stable.

L'urgence de la stérilisation et les sanctions

Malgré ces progrès, le ministre Ben Weyts insiste sur le fait que la prolifération persiste tant que les propriétaires ne font pas stériliser leurs animaux domestiques ou abandonnent leurs bêtes. Pour contrer ce phénomène, la région envisage d'accorder davantage de pouvoirs aux autorités locales afin de sanctionner les propriétaires récalcitrants qui ignorent l'obligation légale de stérilisation.

Les communes disposeraient ainsi de nouvelles options pour infliger des amendes financières aux contrevenants persistants. Cette approche vise à éradiquer la cause racine du problème plutôt que de simplement gérer les symptômes, une logique que le ministre résume en affirmant qu'il est inutile de traiter les effets si la source du gaspillage et de la souffrance demeure.

Impact territorial et souffrance des félins

La province d'Anvers a enregistré le plus grand nombre d'opérations de capture de chats errants l'année dernière, concentre la majorité des initiatives municipales. En parallèle, la province du Brabant flamand se distingue par ses performances exceptionnelles en matière d'adoption, avec plus d'un tiers des félins capturés dans cette région qui ont trouvé un foyer.

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Les chats errants subissent une mortalité précoce due à des conditions de vie difficiles, avec une espérance de vie n'excédant pas deux à cinq ans. Les félins domestiques profitent en moyenne d'une durée de vie dépassant les dix ans, soulignant l'importance cruciale de la stérilisation pour réduire la souffrance animale et l'impact environnemental dans les zones urbaines.