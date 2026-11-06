141 soldats découverts lors des fouilles archéologiques de la Palingbeek

Des fouilles sur le terrain de golf de la Palingbeek à Ypres ont révélé les restes de 141 soldats de la Première Guerre mondiale et des artefacts uniques dans une zone frontalière.

Des archéologues ont achevé des fouilles majeures sur le terrain de golf de la Palingbeek à Ypres, révélant les restes d'au moins 141 soldats de la Première Guerre mondiale. Après une période d'un an et demi d'investigation, l'équipe a mis au jour plus de 2000 traces de guerre et 720 pièces de munition sur une superficie de 2,1 hectares. Cette découverte marque l'un des plus importants projets archéologiques jamais menés sur les champs de bataille de ce conflit. Le site a été découvert suite au projet d'expansion du Golf et Country Club De Palingbeek, qui a nécessité une analyse préalable du terrain.

Chronologie et Mécanisme des Fouilles

Le projet archéologique a officiellement débuté en 2022, suite à la décision d'agrandir le complexe de golf. Après la réalisation de plusieurs tranchées d'essai, la première phase d'excavation a été lancée en avril 2025. Cette initiative a été impulsée par la Commonwealth War Graves Commission, l'organisme chargé du souvenir des soldats de l'Empire britannique. Durant cette phase initiale, les archéologues ont exhumé 29 soldats allemands et 4 soldats français, qui ont ensuite été inhumés avec les honneurs à Langemark et à Ypres. Les deuxième et troisième phases se sont déroulées à l'automne 2025 et au printemps 2026, pour être officiellement clôturées à ce jour.

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Archéologue Bert Heyvaert et Découvertes Inattendues

Bert Heyvaert, archéologue de l'entreprise Monument-Vandekerckhove, souligne l'importance stratégique de l'emplacement. Il explique que la couverture d'une si grande surface, située directement sur la ligne de front, a permis de retrouver des éléments provenant de différentes phases de la guerre. Une découverte inattendue majeure a été l'exhumation de deux tunnels souterrains allemands. L'un d'eux s'étendait sur 30 mètres et s'achevait à seulement 55 mètres des lignes britanniques. Sur les planches en bois de ces structures, des graffitis réalisés à l'encre ou gravés dans le bois par les tunneliers sont encore visibles, offrant un témoignage direct des conditions de vie difficiles.

Fouilles de Tranchées et Restes Humains

Les chercheurs ont également mis au jour une tranchée française bien préservée datant de 1914. Bert Heyvaert qualifie cette découverte d'unicum, car de tels vestiges sont extrêmement rares à trouver dans cet état de conservation. À l'intérieur et autour de cette tranchée, les restes de nombreux soldats ont été identifiés, certains reposant directement sur le sol et d'autres enfouis dans les talus. Au total, 141 individus ont été dénombrés. Il faut noter que le terme individu désigne des restes osseux ; des spécialistes comptent le nombre de soldats à partir des os trouvés, garantissant qu'à chaque soldat corresponde un propre caveau mémoriel.

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Artefacts Uniques et Histoire des Soldats

Les milliers d'objets mis au jour incluent des équipements, des outils, des armes, des bouteilles et des boîtes de conserve. Parmi ces trouvailles, une clairon britannique et un sabre d'officier français se distinguent particulièrement. Bert Heyvaert affirme que le sabre est la pièce maîtresse de la collection. Trouvé dans les premières tranchées de combat françaises, il confirme l'image stéréotypée des officiers encourageant leurs troupes à l'assaut. Cet objet, remis lors de la promotion de l'officier et resté avec lui toute sa carrière, indique probablement le sort funeste de son propriétaire lors du combat.

Conservation et Expositions Futures

Une partie des artefacts a été transférée au musée In Flanders Fields à Ypres, où une reconstruction des tunnels découverts sera présentée au public. L'équipe de recherche continue actuellement de nettoyer les autres objets et de rédiger un rapport complet incluant des photos, des plans et des descriptions détaillées. Une exposition unique des meilleures trouvailles aura lieu le mercredi 11 novembre, de 14h à 16h15, dans la maison de club du golf à Ypres. Une conférence donnée par l'archéologue sera également organisée, sur inscription préalable.