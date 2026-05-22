17-jarige jongen zonder rijbewijs rijdt met auto op rotonde in Herentals na politieachtervolging

Een 17-jarige jongen zonder rijbewijs heeft kort voor middernacht met een auto gecrasht op een rotonde in Herentals. Hij raakte betrokken bij een politieachtervolging over de E313 vanuit Limburg en verloor de controle over het stuur, waarbij de auto tegen een verlichtingspaal kwam tot stilstand.

Een 17-jarige jongen zonder rijbewijs is kort voor middernacht met een auto gecrasht op een rotonde aan de Toekomstlaan in Herentals. Dat gebeurde na een lange politieachtervolging over de E313 vanuit de provincie Limburg.

De 3 inzittenden raakten niet gewond. De avond begon onschuldig: 3 jongeren waren op de terugweg van een avondje bowlen in Hasselt. De eigenlijke bestuurder, een jongeman met een voorlopig rijbewijs, had te veel gedronken en zette zijn auto aan de kant op aanraden van zijn 2 passagiers. Daarop nam een 17-jarige passagier zonder rijbewijs het stuur over.

Het voertuig trok al snel de aandacht van de politie. De minderjarige chauffeur weigerde te stoppen, waarop meerdere politiepatrouilles de achtervolging inzetten. Over de E313 vanuit Limburg zou de wagen snelheden van meer dan 200 kilometer per uur hebben gehaald. In Herentals verliet de auto de snelweg.

Op een rotonde aan de Toekomstlaan, in de bedrijvenzone, verloor de jonge bestuurder de controle. De wagen raakte eerst enkele boordstenen in het midden van de rotonde en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De auto was nog maar een maand oud





