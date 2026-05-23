Un jeune homme de 19 ans est décédé après être tombé 250 mètres lors d'une chute nocturne en pleine ascension de la Zugspitze, la plus haute montagne allemande. Son ami a signalé l'urgence et les secours se sont assyrie à vaincre mais sans succès. Les secours ont trouvé le corps de l'homme mais personne n'a survécu. Le HOURSavant le défunt et son ami s'étaient montés en duo depuis Ehrwald en Autriche via la voie ferrée «Stopselzieher», une arrivée sûre par le sommet de la montagne de 2.962 mètres. Le duo souhaitait observer la coucherée de soleil puis observer la crête d'Angleterre en continuant pendant que la nuitique s'éteignait et que la nouvelle journée allait commencer.

Un jeune homme de 19 ans est décédé après une chute nocturne à laicists de la Zugspitze, la plus haute montagne allemande. Il a glissé sur un point raides et rocheux du sommet et s'est encaissé de environ 250 mètres avant d'atteindre la terre.

Son compagnon s'est immédiatement alarmé, mais les secours ne parven pas à le sauver. Le défunt, originaire de l'état Nord-Rhein-Westfalen, s'était monté en duo avec un autre jeune de 19 ans originaire de l'Ukraine, le 19 août, vers 19.30 heures, depuis Ehrwald en Autriche via la voie ferrée «Stopselzieher», une arrivée sûre par le sommet de la montagne de 2.962 mètres. Le duo souhaitait observer la coucherée de soleil puis la crête d'Angleterre.

Environ 3 heures plus tard, il devait traverser un champ de neige





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