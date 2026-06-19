19 pays européens appellent à une réforme de l'accueil des migrants

Les 19 pays, emmenés par le Danemark, l'Italie et l'Autriche, ont appelé à une réforme de l'accueil des migrants en Europe. Ils ont invité les États membres à explorer des solutions alternatives à l'accueil des migrants dans des centres fermés.

Les 19 pays, emmenés par le Danemark, l' Italie et l' Autriche , ont appelé à une réforme de l'accueil des migrants en Europe . Dans un texte commun, ils ont invité les États membres à explorer des solutions alternatives à l'accueil des migrants dans des centres fermés.

Les pays membres ont également appelé à des moyens financiers pour soutenir les États membres dans ces efforts. Le HCR, l'OIM et d'autres organisations internationales concernées ont été invités à s'engager activement dans ce processus.

Cependant, une majorité de droite et d'extrême droite au Parlement européen a donné son feu vert à la réforme. La Belgique s'est abstenue au Conseil de l'UE, tandis que le MR s'est abstenu au motif que des enfants pourraient y être enfermés. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur le risque d'enfermement de mineurs d'âge en mars dernier.

La réforme a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des migrants et à la protection de leurs droits. Les États membres devront prendre des mesures pour garantir que les migrants soient traités avec dignité et respect. La réforme est attendue dans les prochains mois et devrait être adoptée par le Parlement européen





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