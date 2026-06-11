2 kinderen en 1 volwassene overleden na verkeersongeluk met fietsende kinderen in Zeeuws-Vlaanderen

Bij een ernstig verkeersongeval in Zeeuws-Vlaanderen zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. 4 zwaargewonde kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis, waaronder de universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen.

Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen , net aan de grens met België , is een auto ingereden op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders.

Daarbij zouden 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen zijn, meldt Hulpverleningszone Zeeland. 4 zwaargewonde kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis, waaronder de universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen. Het ongeluk gebeurde kort na de middag in Zeeuws-Vlaanderen (op de tweebaansweg N290 tussen Terhole en Vogelwaarde, vlakbij Hulst). Dit deel van de Nederlandse provincie Zeeland grenst direct aan België en ligt dicht bij grote Belgische steden (zoals Gent en Antwerpen).

Een automobilist heeft een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders aangereden. Dat meldt Hulpverleningszone Zeeland aan VRT NWS. Daarbij zouden zeker 3 doden gevallen zijn: 2 kinderen en 1 volwassene, waarschijnlijk een begeleider. De hulpdiensten bevestigen aan onze redactie dat in totaal 4 mensen naar het ziekenhuis werden overgebracht.

Het zouden kinderen zijn die zwaargewond zijn. De andere begeleider en kinderen zijn opgevangen; voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd. De school heeft de andere kinderen en de ouders/verzorgers geïnformeerd. Er zijn meerdere traumahelikopters opgeroepen om medische teams in te vliegen.

De politie en de lokale brandweer zijn massaal ter plaatse. Vanwege de ernst van de situatie zijn de gewonden overgebracht naar verschillende academische ziekenhuizen in de regio: het Erasmus MC in Rotterdam, het UZ Gent en het UZ Antwerpen. De N290 is in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer en de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht





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