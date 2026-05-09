2 vrouwen botsen tegen elkaar tijdens wingsuit-sprong uit vliegtuig in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een sprong met een wingsuit tegen elkaar gebotst en neergestort. Een van hen verkeert in kritieke toestand, dat meldt de Oostenrijkse politie. De andere vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg.

De andere vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. Een 32-jarige Zwitserse en een 48-jarige Duitse, die deel uitmaakten van een groep van 15 parachutisten, botsten tegen elkaar nadat ze uit het vliegtuig waren gesprongen. Toen ze tegen elkaar botsten, verloor de Zwitserse het bewustzijn.

Haar parachute werd automatisch geopend, maar tijdens haar val raakte ze nog een hoogspanningskabel en viel in de Oude Rijn. 2 zwemmers brachten de vrouw naar de kant, waar ze werd overgedragen aan de hulpdiensten. Volgens de politie liep ze levensbedreigende verwondingen op. Ook de 48-jarige vrouw verloor na de botsing even het bewustzijn. Ze kon wel nog zelf haar parachute openen, maar raakte ook de hoogspanningskabel en viel vanop ongeveer 10 meter naar beneden.

Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar verkeren, aldus de politie. De groep sprong uit een vliegtuig op een hoogte van ongeveer 4.000 meter. Hoe ze precies tegen elkaar konden botsen, is niet duidelijk. De vrouwen konden nog niet worden ondervraagd.

De parachutes en harnassen werden in beslag genomen voor onderzoek. Het is het 2e dodelijke wingsuitongeluk in Oostenrijk in slechts een week tijd. Maandag kwam een ​​40-jarige man uit Salzburg om het leven na een val in de deelstaat Stiermarken. Volgens de politie ontstonden er waarschijnlijk problemen direct na de sprong





