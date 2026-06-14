2026 : L'Australie domine la Turquie 2-0 et prend la tête du groupe D à Vancouver, le Mondial commence en beauté pour les Socceroos

Les Socceroos australiennes ont battu la Turquie 2-0 lors du match d'ouverture du groupe D de la Coupe du Monde 2026 à Vancouver, grâce à des buts de Nestory Irankunda et Connor Metcalfe, ouvrant la voie à une première place commune avec les États‑Unis.

L'Australie a démarré le Mondial 2026 de façon éclatante en s'imposant 2-0 contre la Turquie lors de la première journée du groupe D à Vancouver.

Les Socceroos, reconnus pour leur solidité défensive et leur efficacité en contre‑attaque, ont su exploiter chaque opportunité offerte. Le premier but est venu à la 27e minute grâce à Nestory Irankunda, jeune attaquant de Watford, qui a percé la défense turque après un ballon en profondeur de l'arrière‑gardien Okon Engstler.

Le Français Irankunda a repris le contrôle du ballon à l'entrée de la surface, a dribblé le gardien turc et a tapé net, offrant ainsi un avantage précoce à son équipe. La réponse turque est rapidement apparue, Bardakci a tenté une frappe puissante de 25 mètres, mais le gardien australien, Beach, a dévié le tir contre le poteau, empêchant ainsi toute égalisation à la trentaine de minutes.

Dans la seconde période, l'Australie a continué à dominer les échanges en privilégiant les balles hautes et les corners. À la 54e minute, le grand défenseur Souttar a tenté une tête puissante depuis un corner, mais le gardien turc, Cakir, a réalisé un arrêt décisif. Les Turcs, confinés dans leur moitié de terrain, peinaient à créer des espaces face à la discipline tactique des Socceroes.

Un seul coup franc de Güler a mené à une occasion notable, rapidement déviée par Beach, qui faisait alors ses débuts avec seulement trois sélections au compteur. Le deuxième but australien a été inscrit à la 75e minute par Connor Metcalfe, qui a profité d'un espace laissé par la défense turque pour placer une frappe précise dans le bas du filet, scellant ainsi la victoire de son pays.





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