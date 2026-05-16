Un quelconque.

Les 24 Heures du Nürburgring, c’est probablement la course la plus folle du monde : 24 heures sur la mythique Nordschleife, plus de 25 kilomètres de circuit, des changements météo permanents et un trafic infernal entre les différentes catégories.

Et cette année, les Belges auront clairement de quoi rêver dans la catégorie reine GT3 (SP9). Parmi les grands favoris, difficile de ne pas citer Maxime Martin, engagé dans la très médiatique équipe de Max Verstappen, sur une Mercedes AMG GT3. Laurens Vanthoor fait également partie des références absolues de l’endurance mondiale, tandis que son frère Dries Vanthoor sera lui aussi un sérieux candidat à la victoire avec sa BMW M4.

Alessio Picariello, redoutable spécialiste Porsche, peut également viser très haut sur un circuit qu’il connaît parfaitement, lui qui représentera Dunlop dans une 911 GT3R de pointe. Derrière eux, Charles Weerts apparaît peut-être un peu plus outsider, mais le Belge reste capable de profiter d’une course chaotique pour jouer un gros résultat au volant de sa BMW M4.

Même constat pour Fred Vervisch : le pilote belge connaît parfaitement l’épreuve et la nouvelle Ford Mustang GT3 avec laquelle il roule reste une véritable inconnue… capable de créer la surprise après avoir déjà montré un gros potentiel récemment. Enfin, il faudra aussi garder un œil sur Ugo de Wilde.

Le jeune Belge ne joue pas forcément la victoire générale, mais il sera engagé sur une BMW très spéciale développée pour le Nürburgring, avec un projet atypique qui attire beaucoup d’attention dans le paddock. La voiture, une M3 Touring adaptée née d’un poisson d’avril, fera ses débuts ce week-end. Un homme violemment attaqué, volé et même filmé par ses agresseurs en Plein jour à Bruxelles : la victime laissée inerte sur le solUtilisez le JSON de l’exemple ci-dessous





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

24 Hours Nürburgring GT3 Max Verstappen Mercedes AMG GT3 Laurens Vanthoor Alessio Picariello Charles Weerts Ugo De Wilde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vastes productions clandestines de snacks à base de viande, transformées en frites belges, démantelées en FranceUne enquête menée en Belgique a conduit les enquêteurs à un garage discret de Marpent, près de Maubeuge, où ils ont découvert un atelier illégal de transformation alimentaire. Des centaines de kilos de viande ont été saisis, ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide.

Read more »

Jacuzzis improvisés, piscines sur pilotis : quand les fans craquent complètement aux 24h du NürburgringCircuit mythique, course hors norme, ambiance de festival sur 25 kilomètres : la Nordschleife ne ressemble à aucun autre rendez-vous automobile. Maxime Martin raconte ce qui fait du Nürburgring une expérience unique, autant pour les pilotes que pour le public.

Read more »

24 heures du Nürburgring Results: Lamborghini Rules, Mercedes StrugglesThe 24-hour race at the Nürburgring has concluded. The Lamborghini belonging to the AMBT team is the one that will advance to the pole position. Max Verstappen and his team members finished in second place, while Maxime Martin lost his chances of securing pole position this morning during an overtaking maneuver. The team's Mercedes suffered an accident and became immobilized in the process despite the best efforts to rescue it.

Read more »

24 heures du Nürburgring, victoire Lamborghini AMG Team BahrainMax Verstappen et ses équipiers font partie des vainqueurs de la 24e course du Nürburgring, tandis que Maxime Martin a perdu les espoirs de pole position ce matin. Son équipier a échoué et a laissé sa Mercedes s'écraser contre des barriers, anéanti ses chances de podium. Daniel Juncadella, Alex Ludwig et Lucas Auer ontisez la polce en vainquant son Mercedes. Chercherons une valutazione, la BMW, avec Chris Haase à la barre, complète le top 3.

Read more »