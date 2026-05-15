24 heures du Nürburgring Results: Lamborghini Rules, Mercedes Struggles

The 24-hour race at the Nürburgring has concluded. The Lamborghini belonging to the AMBT team is the one that will advance to the pole position. Max Verstappen and his team members finished in second place, while Maxime Martin lost his chances of securing pole position this morning during an overtaking maneuver. The team's Mercedes suffered an accident and became immobilized in the process despite the best efforts to rescue it.

Les qualifications des 24 heures du Nürburgring ont rendu leur verdict. C'est une Lamborghini , celle du team AMBT, qui s'envolera en polce. Max Verstappen et ses équipiers sont en deuxième ligne, alors que Maxime Martin a perdu ses chances de pôle ce matin lors d'une sortie d'un équipier.

Le Nordschleife est sans pitié. Maxime Martin, Maro Engel, Luca Stolz et Fabian Schiller en ont encore eu la preuve ce vendredi, lors des qualifications des 24h du Nürburgring. En Q2, leur Mercedes s'est écrasée contre les barrières avant de s'immobiliser, anéantissant leurs espoirs de pole position.

En revanche, on espérait beaucoup de la voiture soeur, celle de Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, qui visait la polce. Au terme d'une Q3 bien maîtrisée, Juncadella a finalement décroché la quatrième place. C'est le team ABT, avec ses deux Lamborghini, qui a réalisé la bonne affaire. La numéro 84 du trio Engstler-Bortolloti-Niederhauser devance la 130 de Mapelli, Catsburg et Yelloly.

Audi, avec la voiture notamment emmenée par Christopher Haase, est troisième sur la grille





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