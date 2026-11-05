280 Gravures Préhistoriques Découvertes dans la Grotte Espagnole Cova de la Font Major

Découverte de 280 gravures, dont un ours, dans la Cova de la Font Major en Catalogne. Ces 55 figures animales remontent à plus de 19.000 ans.

Des archéologues ont mis au jour une collection exceptionnelle de 280 gravures préhistoriques dans la Cova de la Font Major, située dans la commune catalane d'Espluga de Francolí au nord-est de l'Espagne. Cette découverte majeure, annoncée dans une étude publiée cette semaine dans la revue scientifique Antiquity, révèle que 55 de ces figures sont reconnaissables comme représentant des animaux, notamment des chevaux, des cerfs, des chèvres et des bovins, ainsi qu'une image rare d'ours.

Détails Techniques et Mécanismes de Conservation

La Cova de la Font Major a ouvert ses portes au public en 1957 et est devenue une attraction touristique de premier plan, mais la richesse de son patrimoine souterrain est restée invisible pendant des décennies. La découverte effective a eu lieu à la fin de l'année 2019, lorsque l'une des archéologues a repéré des incisions présentant des caractéristiques distinctives de l'art paléolithique. Une investigation plus approfondie a ensuite permis de confirmer l'existence de 280 gravures distinctes incrustées dans les parois rocheuses.

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Contrairement à la peinture rupestre, ces œuvres ont été réalisées par incision ou griffonnage dans la roche. La collection comprend non seulement des figures animales, mais aussi de nombreuses formes géométriques, allant des lignes droites et parallèles aux cercles et aux losanges. L'animal le plus surprenant de cette découverte est sans conteste l'ours, une espèce extrêmement rare dans l'art des grottes préhistoriques européennes, ce qui confère à ce site une importance anthropologique unique.

Opinions des Parties Prenantes et Contexte Historique

L'archéologue Míriam Salas-Altès a expliqué que la visibilité quasi nulle de ces gravures malgré des milliers de visiteurs précédents s'explique par les conditions environnementales spécifiques de la grotte. Les inscriptions se trouvent dans des galeries souterraines sombres où même une lampe frontale ne permet pas toujours une identification facile. De plus, les parois sont recouvertes de graffitis modernes, dont certains ont été tracés directement sur les œuvres anciennes, endommageant ou rendant certains dessins illisibles au fil des siècles.

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Cette découverte remet en question l'état actuel de la connaissance historique sur la région, car il n'existait jusqu'à présent qu'une poignée de preuves documentées d'art rupestre préhistorique en Catalogne. Avant l'intervention dans la Cova de la Font Major, seuls deux exemples possibles d'images paléolithiques sur les parois des grottes avaient été répertoriés dans toute la région. Cette découverte crée donc un contraste frappant avec d'autres zones de la région et élargit considérablement notre compréhension de la présence humaine ancienne ici.

Les datations précises des gravures restent encore partiellement incertaines, bien que les chercheurs soupçonnent qu'une grande partie d'entre elles ait plus de 19.000 ans. Des preuves de présence humaine plus anciennes ont également été trouvées dans les parties les plus profondes de la grotte, datant d'environ 40.000 à 25.000 ans. L'objectif exact de ces gravures demeure un sujet de débat, les chercheurs examinant si les grottes servaient d'abri, si les images faisaient partie de rituels ou si elles avaient une fonction différente inconnue à ce jour.

Impact Réel sur le Tourisme et Prochaines Étapes

Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de la sphère académique, touchant directement la gestion touristique et la protection du patrimoine culturel. Pour assurer la préservation de ces œuvres fragiles face à l'érosion naturelle et à l'impact humain, l'accès aux galeries contenant les gravures a été strictement limité aux visiteurs de passage. Cette mesure vise à empêcher toute nouvelle dégradation, en particulier celle causée par les contacts directs ou les marques modernes.

L'archéologue Míriam Salas-Altès espère poursuivre l'étude minutieuse des 280 images trouvées au cours des prochaines années. Il est possible que d'autres dessins soient encore cachés, car certaines galeries de la grotte ont été obstruées par des dépôts sédimentaires au fil des millénaires. La réouverture et l'exploration méthodique de ces zones bloquées pourraient révéler un nombre supplémentaire de découvertes archéologiques significatives.

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Les chercheurs continuent d'analyser les différentes couches géologiques et artistiques pour mieux contextualiser ces travaux. La publication dans la revue Antiquity marque une étape importante dans la reconnaissance officielle de la richesse du sous-sol espagnol. Cette étude invite les institutions culturelles à revoir leurs politiques de conservation pour intégrer ces nouvelles réalités historiques.

Enfin, la découverte souligne l'importance de la formation des guides touristiques et des équipes de fouille pour identifier correctement les indices subtils présents dans les sites naturels. L'interaction entre le tourisme de masse et la préservation archéologique nécessite désormais des protocoles plus rigoureux pour garantir que des trésors comme ceux de la Cova de la Font Major ne soient plus jamais perdus dans l'ombre.