3 nieuwe bevestigde gevallen van ebola in Oeganda, buurland van Congo telt 5 besmettingen

In Oeganda zijn 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten die besmet zijn met ebola. Het buurland van Congo, waar de epidemie woedt, telt nu in totaal 5 bevestigde besmettingen, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een Oegandese chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. De derde nieuwe patiënt is een Congolees die met het vliegtuig in Oeganda arriveerde. Alle personen die met de 3 in contact kwamen, worden opgevolgd. Oeganda schortte donderdag al het openbaar vervoer richting Congo op. Het land registreerde op 15 mei de eerste 2 ebolapatiënten op zijn grondgebied. Een van hen is inmiddels overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde gisteren dat het aantal ebolagevallen in het oosten van Congo blijft stijgen. Daar zijn intussen bijna 750 vermoedelijke besmettingen en 177 mogelijke sterfgevallen geregistreerd. De epidemie vormt in Congo nu een 'heel hoog' risico, op regionaal en op internationaal niveau blijft de risicobeoordeling onveranderd, op respectievelijk hoog en laag. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS.

Daar zijn intussen bijna 750 vermoedelijke besmettingen en 177 mogelijke sterfgevallen geregistreerd. De epidemie vormt in Congo nu een 'heel hoog' risico, op regionaal en op internationaal niveau blijft de risicobeoordeling onveranderd, op respectievelijk hoog en laag.





