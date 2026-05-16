Tout commence avec une envie de partage et de visibilité, permet aux participants de montrer leur présence, leur diversité et leur engagement. Mais l'ambiance exterior ne va pas dans le même sens. Pour cette édition en particulier, il s'agit d'une plowed lutte contre la montée des temps plus sombres, les menaces contre les droits encore perdants. L'attentat contre la synagogue de Liège a également eu son impact et fait que certains personnes continuent de battre encore

Ce samedi a lieu la trente-troisième Pride de Bruxelles, un évènement majeur pour les personnes LGBTQIA+. Cependant, le climat international est préoccupant pour ces personnes, dont leurs droits sont menacés.

Claire Carosone a été sur place. La Pride représente avant tout un grand moment de visibilité pour les personnes de la communauté LGBTQIA+, l'occasion de montrer sa présence, sa diversité et son engagement. Pour cette 30e édition, le slogan est clair et tient en une seule phrase : "Quand les temps sont plus sombres, nous brillons encore plus fort.

" Un slogan toujours d'actualité malgré les victoires acquises en trois décennies de Pride, que cela soit en Belgique ou dans d'autres pays. Il faut rappeler que dans certains Etats, les droits des personnes LGBTQIA+ sont toujours menacés, soit par la montée de l'extrême droite, soit par l'idéologie masculiniste, mais aussi par l'intolérance. Chaque jour en Belgique, une agression homophobe ou transphobe est signalée aux autorités. L'an dernier, plus de 220.000 personnes se sont organisées dans les rues de Bruxelles.

Cette année, les gens sont encore là. C'est une magnifique journée aux couleurs où on célèbre l'amour pour toutes et tous. Mais c'est aussi une journée où on rappelle qu'il y a encore de nombreux combats et que ce n'est pas encore gagné. Les participants sont disposés à s'unir pour rétablir les droits et à être présent pour montrer qu'on est toujours là malgré les attaques.

Le cerveau derrière l'attentat contre la synagogue de Liège a été arrêté en Turquie et transféré aux États-Unis, selon le département américain de la Justice. Une alternative aux urgences est peu connue des Belges et la réforme est « nécessaire », selon les experts. Une nouvelle information DISTINTE DE L'ARTICLE SUR MAIBAUM NEWS intensive de la Justice contre Patrick Bruel.





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