35 moutons tués par les loups dans le domaine militaire de Brecht

Une attaque de loups a fait 35 morts et 17 blessés parmi les moutons à Brecht. Le cas est confirmé par DNA et révèle des failles dans les clôtures temporaires.

Une attaque meurtrière de loups a fait trente-cinq victimes parmi les moutons sur le domaine militaire de Groot Schietveld à Brecht. Dix-sept autres animaux ont été blessés lors de cette intrusion, tandis que trois autres ont purement et simplement disparu. L'événement s'est produit au début du mois d'octobre mais n'est devenu public qu'à l'annonce récente de cette confirmation officielle.

Confirmation scientifique via analyse ADN

Koen Van Muylem, du Institut voor Natuur- en Bosonderzoek, a confirmé avec certitude que les trente-cinq moutons trouvés morts ont été tués par des loups. Cette conclusion repose sur une analyse ADN des prélèvements effectués sur les carcasses. Cependant, la qualité insuffisante des échantillons ne permet pas d'identifier l'identité précise des prédateurs impliqués dans cette attaque spécifique.

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Failles des clôtures temporaires en Anvers

La troupeau de quatre cent cinquante moutons, habituellement utilisé pour le pâturage écologique du site, était censé être protégé par un flexnet. Cette clôture temporaire a néanmoins échoué à empêcher les loups de pénétrer dans l'enclos. Les prédateurs ont réussi à passer sous la barrière en creusant, contournant ainsi les mesures de sécurité prévues pour le site militaire.

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Mécanisme d'attaque et comportement des loups

Koen Van Muylem explique que la présence de nombreux animaux attire les loups, qui réalisent alors la possibilité d'une chasse fructueuse. Ils ne se contentent pas de tuer pour manger immédiatement, mais creusent également des réserves de viande dans le sol pour des repas futurs, ce qui multiplie considérablement le nombre de victimes lors d'une seule incursion dans un troupeau dense.

Disparité de protection entre Limbourg et Anvers

Alors que la Province de Limbourg a adapté ses méthodes avec des clôtures wolf-proof efficaces à hauteur de quatre-vingt-dix-neuf pour cent, la Province d'Anvers souffre encore d'un manque criant d'installations appropriées. Cette différence structurelle explique pourquoi les pertes sont proportionnellement et absolument plus élevées dans la région d'Anvers comparées à celles du Limbourg.