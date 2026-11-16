350 000 manifestants à Prague contre la presse libre et les coupes budgétaires

Une foule massive de 350 000 personnes s'est rassemblée à Prague pour défendre la liberté de la presse et s'opposer aux décisions du gouvernement tchèque concernant les réformes médiatiques.

Prague, le cœur de la Tchéquie, a été le théâtre de la plus grande manifestation de l'histoire moderne du pays depuis son indépendance en 1993. Environ 350 000 citoyens ont envahi les rues et les parcs de la capitale pour protester vigoureusement contre les plans du gouvernement de réduire drastiquement le financement de la télévision publique. Cette mobilisation historique vise à protéger l'indépendance des médias et à défendre les fondements d'une société civile libre face aux pressions politiques croissantes.

Le rassemblement, baptisé 'One Million Moments for Democracy', s'est tenu au Letná-park, un immense espace ouvert chargé d'une symbolique puissante. C'est précisément sur ce lieu que se sont déroulées les grandes démonstrations contre le régime communiste dans les années 1980. La densité de la foule a provoqué un arrêt complet du transport public, les quais et les métros étant saturés, tandis que des milliers de participants avaient voyagé depuis d'autres villes dès le matin. Les organisateurs ont salué cette participation massive comme une réponse collective et déterminée contre toute attaque visant les médias et la liberté d'expression dans la nation.

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Réductions budgétaires et réforme législative controversée

Au centre du conflit se trouvent des coupes budgétaires représentant plus de 15 % des ressources de l'audiovisuel public. Le Premier ministre tchèque souhaite mettre fin au financement actuel via la taxe sur les médias, présente dans de nombreux pays européens, pour baser le budget directement sur les fonds de l'État. Cette mesure administrative s'accompagne de l'introduction d'une nouvelle loi sur les médias, dont les garanties juridiques empêchent explicitement l'ingérence de l'État dans le contenu éditorial. Cette ambiguïté juridique a suscité une méfiance immédiate parmi les défenseurs de la liberté de la presse, qui y voient une porte ouverte à la censure politique.

Les manifestants craignent que cette réorganisation ne serve de couverture pour une prise de contrôle indirecte de la télévision publique. Contrairement au modèle actuel de redevance, qui offre une certaine autonomie financière, le financement étatique direct place les journalistes sous la dépendance politique du gouvernement en place. Les critiques soulignent que sans barrières juridiques infranchissables, le contenu des informations pourrait être orienté ou censuré selon les intérêts du pouvoir exécutif, mettant en péril la qualité du débat public et la diversité des voix au sein du pays.

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Craintes d'une dérive autoritaire sous Babiš

La cible principale des préoccupations des manifestants est le Premier ministre André Babiš, un milliardaire connu pour son influence sur divers secteurs médiatiques. Les citoyens redoutent qu'il n'applique la même logique de contrôle éditorial qu'il a exercée sur certains médias commerciaux durant sa carrière entrepreneuriale. Babič a régulièrement accusé la télévision publique et certains médias commerciaux de partialité, une rhétorique qui a alimenté la peur d'une récupération politique de l'information. Pour les opposants, cette dynamique menace de transformer la Tchéquie en un État où la presse critique est étouffée.

La situation est comparée aux dérives observées dans les pays voisins comme la Slovaquie et la Hongrie, où la presse libre a été progressivement marginalisée sous des pressions similaires. Les participants voient la télévision publique comme une pierre angulaire de l'État de droit démocratique en Tchéquie. Ils alertent sur le risque que le Premier ministre ne morde sur les fondations de la démocratie, érodant les institutions et la séparation des pouvoirs au fil du temps. La mobilisation n'est donc pas seulement défensive, mais vise à préserver l'identité démocratique du pays face à une centralisation croissante du pouvoir.

Procédures parlementaires opaques et méfiance civique

La manière dont la controversée loi sur les médias a été traitée au parlement a fortement contribué à l'embrasement civique. Le vote ou l'examen crucial a eu lieu à 4 heures 36 du matin, une heure atypique qui a privé l'opposition du temps nécessaire pour analyser les implications du texte. L'ajout de dernière minute à l'ordre du jour a été perçu comme une manœuvre stratégique pour contourner le débat démocratique. De plus, le président de la Chambre, loyal au gouvernement, a limité les temps de parole de l'opposition, renforçant l'impression que le parlement est mis hors jeu dans les décisions majeures touchant à la société.

Malgré ces manœuvres perçues comme antidémocratiques, l'atmosphère du rassemblement est restée pacifique et ordonnée, contrastant avec les tensions observées ailleurs en Europe. Les participants ont exprimé leurs idées de manière créative avant de rentrer tranquillement chez eux, démontrant une discipline civique remarquable. Cette manifestation historique marque un point de non-retour dans la conscience politique tchèque, où les citoyens affirment leur volonté de défendre activement les acquis démocratiques acquis après la chute du communisme, rejetant fermement toute ingérence dans la liberté de la presse.