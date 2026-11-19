Le groupe américain 3M annonce la fermeture de son site de Zwijndrecht d'ici 2029, causant le licenciement de 209 employés. La décision dépend du permis d'environnement attendu du ministre Jo Brouns.

Le groupe industriel américain 3M a officiellement annoncé son intention de procéder à un licenciement collectif de 209 salariés sur son site de Zwijndrecht. Cette décision majeure, prise lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire ce jeudi matin, marque le début de la fin pour l'usine qui emploie actuellement ces travailleurs. La fermeture définitive du site est prévue pour intervenir au plus tard en 2029, sous réserve de l'obtention de l'autorisation environnementale nécessaire.

Conditions strictes de fermeture du site

La fermeture de l'usine de Zwijndrecht est strictement conditionnée par l'obtention du permis d'environnement. Si ce document n'est pas délivré, la fermeture pourrait survenir bien avant l'échéance de 2029. Cette incertitude juridique et administrative pèse directement sur l'avenir des 209 employés concernés par le licenciement collectif.

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Le contexte a évolué depuis les premières inquiétudes. Initialement, seule la mise en chômage temporaire était envisagée en raison de l'absence du permis. Aujourd'hui, la direction de 3M semble orienter la situation vers une fermeture définitive, amplifiant ainsi les conséquences pour le personnel de l'usine.

Rôle clé du ministre Jo Brouns

L'obtention du permis d'environnement dépend directement de la signature du ministre compétent, Jo Brouns. Ce dernier représente le CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand. Sa décision est donc cruciale pour déterminer si l'usine pourra continuer ses opérations ou si elle devra cesser toutes activités dans les délais impartis.

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La position du gouvernement fédéral dans cette affaire reste un point de tension. Les négociations budgétaires étant bloquées, la signature du ministre Jo Brouns pourrait devenir un levier politique. La situation actuelle expose 3M à un risque élevé de fermeture anticipée si l'autorisation n'est pas obtenue rapidement.

Impact social et économique local

Cette annonce provoque une forte mobilisation des syndicats à Zwijndrecht. Les 209 salariés de l'usine 3M font face à une incertitude profonde concernant leur avenir professionnel. La fermeture du site représente une perte économique significative pour la commune et les régions environnantes.

Les conséquences vont au-delà du simple licenciement. La disparition de cette unité de production chimique impactera l'écosystème industriel local. Les travailleurs concernés devront chercher de nouvelles opportunités dans un marché de l'emploi déjà tendu. La gestion de cette transition sociale devient une priorité pour les partenaires sociaux.

Prochaines étapes et incertitudes

L'issue de cette affaire dépendra largement des développements administratifs des prochains mois. La communauté locale attend les décisions finales du ministre Jo Brouns. Jusqu'à la signature du permis d'environnement, le sort des 209 emplois de Zwijndrecht reste suspendu à un fil.

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Les dirigeants de 3M maintiennent leur calendrier de fermeture pour 2029. Cependant, la possibilité d'une fermeture anticipée plane toujours au-dessus du site. La situation reste dynamique et susceptible d'évoluer rapidement selon l'avancement des procédures autoritaires.