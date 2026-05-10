4 Belgen mogen quarantaine stopzetten die contact hadden met besmette Hondius-passagiers

De 4 Belgen, 3 uit Wallonië en 1 uit Brussel, die contact hadden met de besmette passagiers van het cruiseschip Hondius en stawten hun quarantaine op. Het internationale contactonderzoek toonde aan dat hun contact met de besmette personen niet risicovol was.

De 4 Belgen, 3 uit Wallonië en 1 uit Brussel, die contact hadden gehad met de passagiers van het cruiseschip Hondius en waren op een contactexcursie gezet, mogen hun quarantaine stopzetten, heeft de FOD Volksgezondheid bekendgemaakt.

Hun contact met de besmette passagiers was niet risicovol, zo heeft een internationaal contactonderzoek aangetoond. Er is geen risico dat deze mensen werden besmet met het hantavirus. Eerder werden drie anderen geïdentificeerd als contactspersonen van de besmette passagiers, maar op dat moment waren ze op het schip al gestapt. Hun symptomen waren nihil, ze werden opgevolgd door de Waalse gezondheidsautoriteit AVIQ en moesten thuis in quarantaine nadat de volledige incubatietijd voorbij was.

Een dag eerder werd al een eerste Belg geïdentificeerd door de Brusselse gezondheidsautoriteit Vivalis.





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