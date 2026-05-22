4 speelterreinen in Kapelle-op-den-Bos gesloten wegens asbest

Aanleiding is eenšeno onderzoek dat asbest in de grond aantrof op zowel Het Broek (deelgemeente Ramsdonk) als het domein waarop de speelterreinen liggen. Binnen de 8 onderzochte speelterreinen vertoonden 4 een verhoogde concentratie asbest.

Meer info In Kapelle-op-den-Bos zijn 4 speelterreinen tijdelijk afgesloten. Uit een bodemonderzoek blijkt dat er asbest in de grond zit. Eerder al werd het speelterrein Het Broek in deelgemeente Ramsdonk uit voorzorg afgesloten.

De gemeente gaat nu verder onderzoek doen om te kunnen inschatten hoe groot de asbestvervuiling is. Een tijdje geleden hebben we een bodemonderzoek laten doen op het domein Het Broek in deelgemeente Ramsdonk, omdat we daar een sportterrein willen aanleggen. Daaruit is gebleken dat er effectief asbest in de bodem zit. We hebben toen beslist om meteen ook onze andere speelterreinen te laten onderzoeken.

Van de 8 speelterreinen die getest zijn, zijn er 4 met een verhoogde concentratie aan asbest. Die worden tijdelijk preventief afgesloten. Het gaat om een gedeeltelijke afsluiting van Speelpalet en Neledal, en een volledige afsluiting van ’t Fladdertje en Beweegtuin Nuvendroom. De komende weken wordt er nog bijkomend onderzoek gedaan.

We willen weten hoe diep het asbest zit en in welke concentratie. Daarna kunnen we bepalen hoe we dit gaan oplossen, bijvoorbeeld door de bodem te saneren of het terrein op te hogen. Het asbestprobleem in Kapelle-op-den-Bos sleept al vele jaren aan. Het is niet evident om de kosten voor de bodemsanering te blijven dragen als kleine gemeente.

We hebben daar de middelen niet voor, en er zijn ook geen subsidies voorhanden. We roepen daarom de Vlaamse overheid en OVAM op, om te bekijken hoe dit voor onze gemeente haalbaar gemaakt kan worden





