400.000 personnes ont reçu un résultat non fiable du test de dépistage du cancer colorectal

Le Centre flamand de dépistage du cancer propose un kit de test qui peut être renvoyé par courrier. 400.000 personnes participent chaque année à cette campagne. Une partie d'entre elles ont reçu un résultat, mais également un message indiquant que le résultat n'était pas fiable et qu'elles pouvaient participer à nouveau au test. Le Centre contactera toutes les personnes dont l'échantillon s'est révélé inutilisable et leur enverra un nouveau kit de test en juin.

Sur le plan de la santé publique, le prélèvement de selles est un test de dépistage important pour le cancer colorectal . Le Centre flamand de dépistage du cancer propose un kit de test qui peut être renvoyé par courrier. 400.000 personnes participent chaque année à cette campagne.

Une partie d'entre elles ont reçu un résultat, mais également un message indiquant que le résultat n'était pas fiable et qu'elles pouvaient participer à nouveau au test. Le Centre contactera toutes les personnes dont l'échantillon s'est révélé inutilisable et leur enverra un nouveau kit de test en juin. L'UNESSA, qui représente le secteur de l'aide à la personne, est inquiète car trois mois peuvent faire une réelle différence dans le dépistage.

Le cancer colorectal reste l'un des cancers les plus fréquents en Belgique avec près de 8.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année





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