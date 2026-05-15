41 morts dans un incendie au bar Constellation de Crans-Montana en Suisse

Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, 41 personnes sont mortes dans un incendie qui a dévasté le bar Constellation de Crans-Montana en Suisse. Ce soir-là, deux frères célébraient la nouvelle année. A la vue des flammes, chacun a tenté de fuir, et quand, une fois à l’extérieur, le premier a compris que le second n’avait pas suivi, il n’a pas hésité à y retourner. Cet acte volontaire le prive aujourd’hui du statut de victime directe, essentiel pour prétendre à une indemnisation. 'Il ne fait aucun doute que les deux frères ont été victimes dans cette affaire. Le fait que l’on vienne remettre en cause cette qualité de victime, vient occasionner une seconde série de souffrance, un choc', selon Loïc Parein, l’avocat du Belge concerné. 'C’est incompréhensible', ajoute-t-il. Pas d’indemnisation, pas de prise en charge Après avoir plongé dans les flammes, le jeune homme est ressorti brûlé au 2e degré. Le ministère public suisse estime qu’il s’est rendu responsable de ses blessures puisqu’il est retourné volontairement dans l’incendie pour sauver son frère. L’affaire pourrait encore évoluer, dans l’attente d’une réponse du procureur.

Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, 41 personnes sont mortes dans un incendie qui a dévasté le bar Constellation de Crans-Montana en Suisse .

Ce soir-là, deux frères célébraient la nouvelle année. A la vue des flammes, chacun a tenté de fuir, et quand, une fois à l’extérieur, le premier a compris que le second n’avait pas suivi, il n’a pas hésité à y retourner. Cet acte volontaire le prive aujourd’hui du statut de victime directe, essentiel pour prétendre à une indemnisation.

'Il ne fait aucun doute que les deux frères ont été victimes dans cette affaire. Le fait que l’on vienne remettre en cause cette qualité de victime, vient occasionner une seconde série de souffrance, un choc', selon Loïc Parein, l’avocat du Belge concerné.

'C’est incompréhensible', ajoute-t-il. Pas d’indemnisation, pas de prise en charge Après avoir plongé dans les flammes, le jeune homme est ressorti brûlé au 2e degré. Le ministère public suisse estime qu’il s’est rendu responsable de ses blessures puisqu’il est retourné volontairement dans l’incendie pour sauver son frère. L’affaire pourrait encore évoluer, dans l’attente d’une réponse du procureur





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