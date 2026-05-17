43 arrestations lors des marches d'extrême droite et propalestinienne, 11 pour incitation à la haine

Plus tôt dans la journée, 20 personnes avaient été interpellées lors de la marche d'extrême droite baptisée '...', tandis que 12 autres avaient été arrêtées lors du rassemblement propalestinien. Samedi soir, la police avait annoncé un bilan de 43 arrestations lors des deux marches, sans donner plus de détails. Un dispositif de maintien de l'ordre d'envergure exceptionnelle avait été déployé samedi, avec près de 4.000 agents mobilisés pour éviter les débordements, alors que se tenait également la finale de la Coupe d'Angleterre, remportée par Manchester City contre Chelsea au stade de Wembley devant 90.000 spectateurs. La police a aussi précisé dimanche que 11 des 43 personnes arrêtées avaient été interpellées pour incitation à la haine, période au cours de laquelle environ 760.000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, et pour s'opposer à l'extrême droite. Sept personnes sont toujours recherchées pour des actes d'incitation à la haine présumés lors de cette manifestation, a ajouté la police.

Plus tôt dans la journée, elle avait précisé sur X que 20 personnes avaient été interpellées lors de la marche d'extrême droite baptisée '...

', tandis que 12 autres avaient été arrêtées lors du rassemblement propalestinien. Samedi soir, la police avait annoncé un bilan de 43 arrestations lors des deux marches, sans donner plus de détails. Un dispositif de maintien de l'ordre d'envergure exceptionnelle avait été déployé samedi, avec près de 4.000 agents mobilisés pour éviter les débordements, alors que se tenait également la finale de la Coupe d'Angleterre, remportée par Manchester City contre Chelsea au stade de Wembley devant 90.000 spectateurs.

La police a aussi précisé dimanche que 11 des 43 personnes arrêtées avaient été interpellées pour incitation à la haine, période au cours de laquelle environ 760.000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, et pour s'opposer à l'extrême droite. Sept personnes sont toujours recherchées pour des actes d'incitation à la haine présumés lors de cette manifestation, a ajouté la police





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