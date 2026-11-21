La police a interpelé 44 supporters de La Louvière pour émeute et feux d'artifice près d'une station-service à Genk, moins d'une heure avant la rencontre.

Quarante-quatre supporters de l'équipe de La Louvière ont été interpelés par la police locale de la zone CARMA lors de violents incidents survenus à Genk. Ces arrestations ont eu lieu moins d'une heure avant le début de la rencontre entre le KRC Genk et La Louvière dans le cadre de la Jupiler Pro League. Les supporters ont provoqué des troubles importants dans le quartier, créant une situation potentiellement dangereuse pour la population locale.

Des incidents graves à la Stalenstraat

L'altercation s'est produite vers 17 heures 30 à la Stalenstraat à Genk, une zone stratégique située à proximité de plusieurs cafés supporters du KRC Genk. Les supporters francophones de l'équipe visiteuse ont manifesté leur mécontentement de manière violente. Des feux d'artifice de type bengale ont été allumés à proximité immédiate d'une station-service. Cette action a suscité une inquiétude majeure quant à la sécurité, car le feu près d'un lieu de stockage de carburant présentait un risque d'explosion ou d'incendie grave.

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Intervention rapide de la police CARMA

Les agents de la police locale ont réagi rapidement pour contenir la foule et assurer la sécurité publique. Ils ont réussi à repousser les supporters francophones avant qu'une confrontation physique directe n'ait lieu avec les partisans du KRC Genk. Cette intervention a permis d'éviter une escalade violente entre les deux groupes de fans qui se seraient retrouvés face à face en l'absence de ces mesures de contrôle. Les policiers ont maintenu leur présence sur les lieux pour sécuriser le secteur pendant toute la durée de l'incursion.

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Quarante-quatre arrestations administratives

Les autorités ont procédé à des arrestations administratives à l'encontre des quarante-quatre individus identifiés comme responsables des troubles. Ces mesures ont été prises en raison de la gravité des infractions commises, notamment le port et l'allumage de feux d'artifice dans une zone à haut risque. Les arrestations administratives permettent à la police de garder ces individus en détention pour une courte durée afin d'assurer l'ordre public immédiat sans passer nécessairement par une procédure pénale longue au stade initial.

Une soirée sécurisée malgré le début agité

Malgré le départ chaotique de cette journée footballistique, la police a réussi à maintenir l'ordre pendant et après la rencontre. Aucun incident supplémentaire n'a été signalé par les forces de l'ordre durant le match ou dans les minutes qui ont suivi la fin de la partie. La présence policière s'est prolongée toute la soirée pour faciliter le retour sécurisé des supporters dans leurs domiciles respectifs. Cette surveillance accrue a permis de clore la soirée sans nouvel épisode de violence, assurant la sécurité des citoyens présents dans les rues de Genk.