Cinq suspects sont incarcérés à la suite de l'arrestation d'un homme gravement blessé à Nijlen, lié à une dette de drogue.

Cinq personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre d'une enquête policière concernant des faits de violence extrême et une prise d'otage survenue à Nijlen. L'incident a débuté le 6 novembre lorsque la police de la zone Berlaar- Nijlen a reçu le signalement d'un homme de 32 ans originaire de Lier, qui s'était présenté à leur bureau avec des blessures graves.

La découverte d'un otage gravement blessé

Le 6 novembre, ce rescapé de 32 ans a pénétré dans le commissariat de police de Nijlen avec des lésions physiques sévères. Il a déclaré avoir été maintenu captif de force pendant cinq jours dans une ferme isolée située sur le territoire de Nijlen. Selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, il aurait été systématiquement battu et maltraité durant cette période de captivité forcée.

Also read Bruges-Liverpool: Le Club Bruges tente de briser sa malédiction face aux clubs anglais

Le traumatisme physique et psychologique du prisonnier semble avoir été immense. Lors de son témoignage, il a révélé aux agents de la police de Berlaar-Nijlen qu'il avait été forcé de creuser sa propre tombe sous la menace. La violence des actes rapportés a conduit immédiatement le procureur Kato Belmans du parquet d'Anvers à ordonner son transfert vers un hôpital pour des soins médicaux urgents.

Procédure judiciaire et qualifications des faits

La justice a rapidement qualifié la situation comme une privation de liberté illégale, un enlèvement et des actes de torture. Le juge d'instruction a maintenu ces suspects en détention provisoire pendant le week-end des 7 et 8 novembre. La chambre du conseil a ultérieurement décidé de proroger cette mesure de détention, soulignant la gravité des infractions reprochées aux individus arrêtés.

Advertisement

Cinq individus au total sont désormais incarcérés. La première vague d'arrestations comprenait une femme de 41 ans et deux hommes, âgés respectivement de 37 et 46 ans. La police a rapidement localisé l'exploitation agricole où les violences avaient eu lieu. Cette efficacité opérationnelle a permis d'isoler les suspects et de sécuriser la scène de crime.

Poursuite de l'enquête et profil des suspects

Le 9 novembre, les autorités ont arrêté un quatrième suspect, un homme de 36 ans originaire d'Anvers. Comme les trois premiers, il est resté en prison après confirmation de sa garde à vue. Le cinquième et dernier suspect, un homme de 32 ans originaire de Herentals, a été interpellé le dimanche suivant par la police zone Berlaar-Nijlen et placé en détention.

L'enquête pointe vers un motif lié au milieu de la drogue. Il est actuellement établi que les faits de violence extrême découleraient d'une dette supposée contractée par la victime de 32 ans. Cette dimension financière et criminelle explique la durée et l'intensité de la captivité imposée au citoyen de Lier avant son évasion vers les forces de l'ordre.