600 professionnels du cinéma dénonçaient un acteur clé du cinéma français contre l'extrême droite en Croisette

600 professionnels du cinéma ont dénoncé l'impact de Vincent Bolloré, un polémiste réactionnaire et principal financeur du cinéma français, sur le milieu. Ils ont accusé Canal+ d'influencer les choix de ces films en accord avec son idéologie catholique et réactionnaire.

C'est l'éléphant au milieu de la Croisette : 600 professionnels du cinéma dénonçaient, juste avant le début du festival de Cannes , l' extrême droite sur le milieu.

La cible, Canal+, propriété du milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré, et principal financeur du cinéma français. Selon les chiffres du CNC relevés par, un film français sur deux a été financé par Canal+ en 2025, soit 155,6 millions d'euros injectés dans 121 de ces films. L'hégémon a suscité la polémique en annonçant vouloir contrôler le réseau des salles de cinéma UGC d'ici 2028, principal grief dénoncé par les auteurs de la tribune, le collectif Zapper Bolloré.

Si l'opération arrivait à son terme... Vincent Bolloré maîtrise toute la chaîne du cinéma, depuis le financement des films jusqu'à sa distribution en salles. Suite à la première parution de la tribune, signée par plus de 600 professionnels du secteur, le groupe Canal+, par la voix de son PDG Maxime Saada, a annoncé..





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