68 canards sauvages maltraités et abandonnés illégalement près de Kapellen

Dans la région de Kapellen, 68 canards sauvages retrouvés morts en octobre ont été maltraités et abandonnés illégalement, selon un centre de soins.

Le centre de soins pour oiseaux et animaux sauvages VOC Brasschaat - Kapellen annonce que 68 canards sauvages retrouvés morts dans la région de Kapellen - Brasschaat ont été maltraités puis illégalement abandonnés. Les animaux avaient été découverts début octobre, mais l'information n'a été rendue publique qu'après la fin des examens médicaux.

Le centre a d'abord reçu un signalement qui semblait lié à une maladie. Selon le VOC, cette piste s'est révélée totalement différente une fois les oiseaux examinés. Les canards ont été trouvés le 6 octobre.

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Canards sauvages blessés par balles et fractures

Les examens ont mis en évidence des blessures par balles, des ailes cassées et une nuque brisée. Sur l'ensemble des cadavres, des blessures vraisemblablement causées par des tirs ont été observées.

Ces constats ont conduit le centre à considérer la situation comme une affaire de maltraitance et non comme une maladie. Le VOC a publié ses conclusions sur sa page Facebook.

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Trois oiseaux sur les 68 ont été emportés pour des analyses complémentaires. Des radiographies ont permis de découvrir de petites billes de plomb, appelées hagelbolletjes, dans les trois canards examinés. Les fractures ont également été confirmées une seconde fois.

Intervention des autorités et suites du dossier

Les autres cadavres ont été enlevés par la police et les pompiers. Le centre indique que les instances compétentes ont été informées de la situation.

Le centre a attendu que l'ensemble des examens médicaux soit terminé avant de communiquer. Cette démarche permet de disposer d'éléments précis et vérifiés sur l'état des animaux.

Une espèce protégée soumise à des règles strictes

Le centre rappelle que le canard sauvage est une espèce indigène protégée. La chasse à cet animal reste autorisée sous certaines conditions et dans le cadre des règles légales.

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Cette autorisation ne signifie toutefois pas que toutes les pratiques sont permises. Des règles précises encadrent le lieu, la période et les modalités de chasse.

L'abandon illégal de cadavres et la maltraitance d'animaux sont strictement interdits, quel que soit le contexte. Cette affaire rappelle l'importance de signaler rapidement tout fait suspect aux autorités et aux centres de soins pour la faune.