6e journée du championnat belge : victoires, remontées et festivals offensifs

La 6e journée du championnat belge a été marquée par des matchs décisifs, des remontées spectaculaires et des performances offensives remarquables. Le Cercle de Bruges a remporté les Relegation Playoffs, Charleroi continue sa remontée, tandis que le Standard de Liège a signé un festival offensif contre l'Antwerp.

Vendredi, la 6e journée du championnat belge a commencé par un match de play-down opposant le Cercle de Bruges à Zulte-Waregem. Après une saison difficile, le Cercle de Bruges, de retour parmi l'élite, a trouvé un peu de réconfort en remportant les Relegation Playoffs grâce à sa victoire de ce week-end.

Samedi, trois rencontres étaient au programme, marquant le début des play-offs 2. La journée a commencé avec le déplacement de Felice Mazzu et ses joueurs du côté de Westerlo. Bien que les Louvanistes aient dominé la première mi-temps avec trois buts d'avance à la pause, les Campinois ont réussi à obtenir un match nul grâce à une seconde période incroyable. De Westerlo à Charleroi, le déplacement était rapide.

Les Zèbres de Charleroi recevaient le Genk, leader des European play-offs. Les Carolos ont imposé leur loi au Mambourg, remportant la victoire et continuant leur remontée au classement. Ils ne sont désormais qu'à trois points de la première place, qui offre un barrage pour le dernier ticket européen. En soirée, les festivités des play-offs 1 ont repris avec l'Union Saint-Gilloise se déplaçant sur le terrain synthétique de Saint-Trond, toujours difficile.

Dans leur duel à distance avec les Blauw en Zwart pour le titre, les hommes de David Hubert ont perdu des points chez les Canaris. Ce dimanche, quatre dernières rencontres ont clôturé le week-end. Malines a battu la Gantoise à domicile avec le plus petit des écarts, mettant la pression sur la quatrième place d'Anderlecht. Les Mauves ont accueilli le Club de Bruges dans la capitale mais ont été battus sans jamais inquiéter les Brugeois.

Plus tôt dans l'après-midi, le Standard de Liège s'est rendu à l'Antwerp pour un match qui s'est transformé en véritable balade dominicale. Avec cinq buts marqués au Bosuil, les Liégeois ont signé un festival offensif et ont repris la première place des play-offs 2 à Genk. Pour conclure cette 6e journée, la RAAL a joué contre Dender dans un match sans enjeu. Revivez les meilleurs moments en vidéo avec les résumés de toutes les rencontres





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