Joris Van Bladel van het Egmontinstituut onthult waarom de Russische bevolking ondanks 700.000 doden en economische pijn geen opstand begint.

Het aantal Russische militairen dat is omgekomen sinds de invasie van Oekraïne wordt geschat op meer dan 700.000. Deze cijfers, afgeleid van onafhankelijke media en wetenschappelijke projecties, wijzen op een verliesgrootte die ongekend is. Ondanks deze enorme demografische klap en de daaropvolgende sociaal-economische ontwrichting, lijkt de kans op een brede opstand tegen het regime minimaal.

Cijfers achter het dodental en Rosstat

Het nieuwe dodental van 700.000 Russische slachtoffers kwam voor het eerst naar buiten na een cyberaanval op de Russische nationale dienst voor statistiek Rosstat. Twee pro-Oekraïense hackersgroepen hadden toegang verkregen tot deze gegevens en schatten het aantal doden aanvankelijk op 400.000. Onafhankelijke Russische media hebben echter aangegeven dat dit cijfer niet alle doden omvat. Door gebruik te maken van wetenschappelijke projectiemethodes en ervan uitgaande dat de data van Rosstat up-to-date waren, komen deze media uit op meer dan 700.000 dode Russische militairen. In deze schatting zijn ook vermiste militairen opgenomen die hoogstwaarschijnlijk zijn omgekomen.

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Om de schaal van dit verlies te begrijpen, biedt de expert een vergelijkend perspectief. Voor België zou een dergelijk verlies neerkomen op de volledige verdwijning van de bevolking van de steden Brugge en Antwerpen. Dit enorme aantal doden heeft directe gevolgen voor de samenstelling van het Russische leger. De meeste gesneuvelde soldaten vallen in de leeftijdscategorie tussen 30 en 40 jaar, wat militair gezien een hoge leeftijd is. Dit wijst erop dat het grootste deel van de naar het front gestuurde mannen vrijwilligers zijn.

Geografische en sociale ongelijkheid

Er is ook sprake van duidelijke geografische diversiteit binnen de getroffenen. De meeste soldaten komen uit afgelegen gebieden, zoals Siberië, terwijl er relatief weinig vechters uit grootsteden als Moskou of Sint-Petersburg komen. Joris Van Bladel, Ruslandexpert van het Egmontinstituut, benadrukt dat dit bewijst dat het geen 'oorlog van alle Russen' is. De mensen in de meest kwetsbare positie betalen de hoogste prijs voor het conflict.

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Voor inwoners uit armere regio's wordt de oorlog vaak gezien als een manier om hun sociale situatie te verbeteren. De hoge bonussen en het hogere loon dat aan soldaten wordt uitgekeerd, bieden een uitweg uit armoede voor deze groepen. Dit fenomeen toont de wanhoop aan die heerst in deze delen van het land. De oorlog legt de enorme ongelijkheid tussen arm en rijk in Rusland nog eens extra bloot, waarbij de rijkere bevolkingsgroepen minder direct getroffen worden door het verlies van dierbaren.

Dagelijkse impact en economische pijn

Russen weten zeer goed welke oorlog er gaande is en hoe zich dat toont in het dagelijkse leven, aldus Van Bladel. De Russische bevolking voelt de effecten van het conflict direct in hun portemonnee en hun zorgvoorzieningen. Rusland heeft een oorlogseconomie ingevoerd, wat betekent dat alles ten dienste staat van de strijd. Dit heeft geleid tot drastische besparingen op de gezondheidszorg en het onderwijs, wat de levenskwaliteit van gewone burgers aanzienlijk heeft verslechterd.

Naast de besparingen speelt inflatie een cruciale rol in het dagelijks leven van de Russen. Alles wordt duurder, wat ervoor zorgt dat burgers zich meer bezig houden met de vraag of ze hun rekeningen nog kunnen betalen dan met de politieke situatie in Oekraïne. Steeds meer families zijn getroffen door het hoge aantal doden. Zij hebben niet alleen te kampen met het verdriet om verloren familieleden, maar ook met de financiële en maatschappelijke veranderingen die het regime heeft doorgevoerd.

Stilte door zelfdiscipline en angst

Ondanks de zware impact op de samenleving is de kans klein dat Russen in opstand komen. Dit komt door het autoritaire karakter van het regime en de sterke positie van de veiligheidsdiensten. Sinds de start van de oorlog is de impact van deze diensten een stuk groter geworden. In deze context is het moeilijk voor burgers om zich te mobiliseren, zich te verzamelen of in opstand te komen. Russen hebben zichzelf een enorme zelfdiscipline aangeleerd en zijn zeer voorzichtig met wat ze in het openbaar zeggen.

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De censuur en de angst voor represailles gaan verder dan alleen openbare uitspraken. Er zijn gevallen bekend van leerkrachten die ouders van kinderen hebben laten arresteren, omdat de kinderen een ietwat alternatieve mening hadden. Deze onderdrukking van dissidente geluiden, zelfs in de kleinste kringen, draagt bij aan de algemene stilte. De bevolking heeft een hoge graad van zelfcensuur ontwikkeld om zich te beschermen tegen de toenemende controle.

Toekomstige mobilisatie en Wagnergroep

Het is niet ondenkbaar dat de situatie plotseling verandert. Het kan best zijn dat er morgen iets gebeurt, waardoor een golf van misnoegdheid en revolte zich kan verspreiden. De situatie kan er op korte tijd helemaal anders uitzien. Een voorbeeld hiervan was de muiterij van de Wagnergroep, waarbij de huurlingenleger van de Wagnergroep oprukte richting Moskou. Op zo'n moment zie je dat de maatschappij een paar dagen stilvalt, afwachtend van wat er staat te gebeuren.

Hoewel er momenteel geen tekenen zijn van massale protesten, blijft de onderliggende onvrede aanwezig. De combinatie van economische pijn, het verlies van miljoenen mannen en de onderdrukking van de burgerlijke vrijheden creëert een broeierige sfeer. Of deze onvrede ooit zal leiden tot structurele verandering of een brede opstand, blijft een onzekere factor in de ontwikkeling van het conflict in Oekraïne en zijn effecten op Rusland zelf.