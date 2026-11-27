L'Onem va verser des allocations rétroactives à 80.524 chômeurs exclus par la réforme. La Cour constitutionnelle a invalidé le régime transitoire. Découvrez les impacts et la procédure.

L'Office national de l'emploi ( Onem) va procéder au versement de sommes rétroactives à quelque 80.524 demandeurs d'emploi. Ces personnes avaient perdu leurs prestations suite à l'application d'une réforme limitant la durée du chômage. Cette régularisation intervient après l'annulation partielle de la loi par la Haute Juridiction.

Contexte juridique et rejet des syndicats

La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en septembre dernier concernant les recours des organisations syndicales. Elle a rejeté massivement l'argument selon lequel la réforme elle-même serait anticonstitutionnelle. Les syndicats contestaient la durée de carence et les critères d'exclusion mis en place par le gouvernement.

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Cependant, la juridiction suprême a annulé spécifiquement le régime transitoire associé à cette loi. Elle a jugé que cette période de transition manquait de cohérence et violait le principe d'égalité de traitement entre les citoyens. Cette distinction injustifiée a forcé l'Onem à revoir ses dossiers de manière rétrospective pour corriger l'erreur administrative.

Détails du calcul des sommes dues

La décision de justice impose une période de transition uniforme de douze mois pour tous les bénéficiaires concernés. Les trois premières vagues d'exclusion avaient vu des chômeurs perdre leurs droits plus précocement que les suivants. Cette disparité de traitement est celle que la justice a souhaité rectifier aujourd'hui.

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Pour environ 40.000 des 80.524 personnes touchées, la situation est particulière car elles ont perçu un revenu d'intégration sociale dans l'intervalle. Elles ne toucheront pas la totalité de leurs allocations mais uniquement la différence. Ce calcul prend en compte les prestations déjà encaissées pour éviter tout enrichissement sans cause.

Les autres demandeurs d'emploi récupèreront l'intégralité des allocations auxquelles ils avaient légalement droit. Le montant final dépendra de leur historique professionnel, incluant les périodes éventuelles de travail ou de maladie. Cette personnalisation du versement garantit une correction précise pour chaque situation individuelle.

Processus administratif et impacts concrets

L'Onem a déjà transmis ses nouvelles décisions de paiement aux différents organismes de paiement. Ces caisses sont chargées de contacter directement les intéressés pour finaliser la régularisation de leur dossier. Les versements financiers devraient intervenir dans les prochains mois pour compenser le préjudice subi.

Cette régularisation administrative met fin à l'incertitude qui pesait sur cette catégorie de travailleurs vulnérables. Elle valide partiellement les préoccupations des syndicats tout en maintenant le cadre de la réforme globale. Le gouvernement devra désormais gérer les implications budgétaires de ces retours de trésorerie importants.