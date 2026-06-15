À Juprelle et Liège, les supporters des Diables rouges se préparent pour l'Euro 2024

Les fans belges se mobilisent pour suivre les matchs des Diables rouges lors de l'Euro 2024, avec des fan zones à Juprelle et des diffusions dans les bars liégeois, notamment pour le match matinal contre la Nouvelle-Zélande.

À Juprelle , l'effervescence monte à l'approche du premier match des Diables rouges dans l' Euro 2024 . Les organisateurs ont redoublé d'efforts pour offrir une expérience inoubliable aux supporters.

Le site, situé au cœur du village, a été transformé en véritable fan zone. Deux écrans géants ont été installés, l'un mesurant 50 mètres carrés, l'autre 30 mètres carrés, afin de permettre à tous de suivre les actions sous tous les angles. Une immense structure de toit de 800 mètres carrés a été érigée pour protéger les fans en cas de pluie.

Les bars sont approvisionnés en boissons locales et internationales, et des stands de nourriture proposent des spécialités belges comme les frites, les gaufres et la bière artisanale. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 2 000 personnes, un record pour la région.

"Nous avons prévu un espace de 30 % plus grand que l'année dernière, avec des zones de repos et des jeux pour les enfants", explique le président du club local. La sécurité a été renforcée avec la présence de stewards et de personnel médical. Les Diaboulets Liégeois, un groupe de supporters officiels, seront également présents pour animer l'ambiance avec des chants et des drapeaux.

Le budget de l'événement est conséquent, mais les organisateurs comptent sur au moins quatre matchs des Diables pour le rentabiliser.

"Si nous atteignons les huitièmes de finale, nous serons ravis", confie-t-il. En cas de qualification, d'autres projections seront organisées. Dans le centre-ville de Liège, l'ambiance est tout aussi électrique. Au Mad Murphy's, un pub irlandais réputé, le gérant Régis Rothheuth a préparé son établissement pour diffuser tous les matchs des Diables.

Des écrans plats ont été disposés stratégiquement pour que chaque client, où qu'il soit assis, puisse voir le match sans obstruction. L'éclairage tamisé crée une atmosphère intime et festive.

"Nous ne faisons pas un investissement énorme, mais nous misons sur la qualité de l'expérience", déclare-t-il. Le pub peut accueillir jusqu'à 300 personnes, et les réservations sont déjà nombreuses. Pour le match contre la Nouvelle-Zélande le 26 juin, qui débutera à 5 heures du matin (heure belge), le Mad Murphy's proposera une programmation spéciale. La soirée commencera à 20 heures avec France contre Norvège, suivie à minuit par Uruguay-Espagne.

Les supporters belges seront présents dès ces rencontres pour créer une ambiance de fête continue. À 5 heures, le match des Diables sera diffusé, suivi d'un petit-déjeuner offert aux participants.

"C'est une première pour nous d'ouvrir à 7 heures du matin, mais dans le Carré, nous avons l'habitude de fermer tard, donc cela reste gérable", ajoute le gérant. La sécurité sera assurée par des agents privés et la police locale. À Juprelle, en revanche, les organisateurs ont dû faire des compromis pour respecter la tranquillité du voisinage. L'écran géant extérieur ne diffusera pas le match matinal.

À la place, la rencontre sera projetée dans la cafétéria, où un petit-déjeuner sera offert sur réservation.

"Nous ne voulions pas déranger les riverains à une heure si matinale", précise l'organisateur. Les supporters devront donc choisir entre une nuit blanche à Liège ou un réveil matinal à Juprelle. Quoi qu'il en soit, l'enthousiasme est palpable. Les Diables rouges, vice-champions du monde en 2018, suscitent toujours une ferveur populaire immense.

Les fans espèrent que cette campagne européenne apportera de nouveaux motifs de célébration. Les commerces locaux profitent également de cet engouement, avec une augmentation des ventes de maillots, de drapeaux et d'articles festifs. Les réseaux sociaux s'enflamment avec des hashtags comme #DiablesRouges et #Euro2024. Cette effervescence montre à quel point le football unit les Belges au-delà des différences linguistiques et régionales.

Que ce soit dans une fan zone géante ou dans un pub intimiste, les supporters sont prêts à vivre des émotions fortes et à soutenir leur équipe nationale jusqu'au bout





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