Le titre emblématique 'A Solitary Reign' d'Amenra, groupe belge de métal, se classe de nouveau en tête du classement De Zwaarste Lijst sur Studio Brussel, confirmant sa domination sur la scène métal belge. L'émission spéciale de Pâques a également vu d'autres groupes belges se distinguer.

Le titre 'A Solitary Reign' d' Amenra trône de nouveau en tête de De Zwaarste Lijst sur Studio Brussel . Ce titre confirme ainsi le statut de la bande en tant que favoris incontestés du public. Chaque année, le lundi de Pâques est synonyme de la diffusion des 66 morceaux de métal les plus lourds sur Studio Brussel . Cette année, l'émission De Zwaarste Lijst a été présentée par An Lemmens et Andries Beckers.

Pour Andries, c'était une première en tant que présentateur de l'événement majeur, après avoir rejoint Studio Brussel en septembre en tant que visage et voix de 'De Zwaarste Show'.\Pour la deuxième année consécutive, 'A Solitary Reign' d'Amenra se hisse au sommet du classement. Le groupe de métal originaire de Courtrai devance ainsi des classiques tels que 'Black Fuel' de Channel Zero et 'Master of Puppets' de Metallica, qui occupent respectivement les deuxième et troisième places. Avec Amenra en première position, la plus haute marche du podium est donc occupée par un groupe belge, ce qui témoigne de la force et de l'influence de la scène métal belge. Le groupe confirme ainsi son statut dominant, fort de leurs prestations réussies, notamment 'The Atomic Sessions' sur VRT, un MIA pour Live Act, ainsi que des passages remarqués aux festivals Rock Werchter et Lokerse Feesten. Les résultats de cette année mettent également en avant d'autres groupes belges, notamment qui placent deux de leurs titres dans le top 10 ('War' en 7ème position et 'All Along' en 8ème position). Cette domination belge dans les hautes sphères du classement est un signe fort de la vitalité et du dynamisme de la scène métal dans le pays.\Par ailleurs, d'autres groupes se démarquent. 'Paranoid' progresse fortement, passant de la 48ème à la 10ème place. Cette ascension fulgurante pourrait être attribuée au décès de leur leader Ozzy Osbourne l'année précédente, un événement qui a certainement suscité un regain d'intérêt pour leur musique. La plus haute nouvelle entrée du classement est 'To The Hellfire' de. Le classement de cette année offre un panorama intéressant de la scène métal actuelle, mélangeant des classiques indémodables avec des découvertes et des titres plus récents. La sélection met en avant la diversité des styles et des influences qui caractérisent le genre, tout en célébrant les groupes qui ont marqué l'histoire de la musique métal. La présence d'artistes belges en tête du classement démontre la qualité et la renommée croissante de la scène métal belge, qui continue de rayonner et de conquérir un public toujours plus large





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