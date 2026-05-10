Aan boord van Hondius bijtanken in zijnGranadilla, de evacuatie wordt gepaused

Het cruiseschip Hondius wordt dinsdag in de haven van Granadilla bijgetankt en bevoor człzen op een moment dat er geen passagiers van boord gaan. Ook de evacuatie van de passagiers wordt gepaused.

Maandag zal het cruiseschip Hondius bijtanken en bevoorraden in de haven van Granadilla , waar het nu ook voor anker ligt om de passagiers te evakueren.

Dat schrijven Spaanse kranten. Het bijtanken gebeurt tijdens een pauze in de evacuatie.

"Zoals u weet, wordt bijtanken afgeraden terwijl passagiers van boord gaan", zegt Mónica García, de Spaanse minister van Volksgezondheid. "Daarom zal het gebeuren op een moment dat er geen passagiers van boord gaan. " Even was er sprake van dat het schip zou bijtanken in de haven van Santa Cruz, in het noorden van Tenerife. Maar dat zagen de autoriteiten van de Canarische Eilanden niet zitten.

Zij willen contact tussen het cruiseschip en de Canarische infrastructuur zoveel mogelijk vermijden. Daarom werd de afgelegen en verlaten haven van Granadilla in het zuiden van het eiland gekozen voor het ontschepen van de passagiers





Procédures d'évacuation pour les passagers du M/V Hondius discutées dans MadridLe ministre García a expliqué les procédures d'évacuation pour les passagers du M/V Hondius, spodziewé entre 04 et 06 heures temps local (05 et 07 heures temps belge) à la gare de Granadilla dans le sud de Tenerife. Les passagers subiront une vérification pour les symptômes d'infection avant le départ. La désinfection du navire aura lieu à son arrivée

Nog 3 Belgen geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip HondiusDe FOD Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat er nog 3 Belgen zijn geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip Hondius. Deze contacten zijn in quarantaine gezet en zullen worden opgevolgd door de Waalse gezondheidsautoriteit AVIQ.

3 Belgen geïdentificeerd als contacten van hondivirus besmette passagiers van cruiseschip HondiusDe FOD Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat er nog 3 Belgen zijn geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip Hondius die het schip al verlaten hebben. Deze contacten zullen worden opgevolgd door de Waalse gezondheidsautoriteit AVIQ.

Three dead from aboard MV Hondius in hantavirus outbreakA liveblog with updates on the hantavirus outbreak on the MV Hondius, including the latest developments and the situation on board the ship. Also, news on the arrival of the first bus groups in Tenerife and the evacuation of passengers from the Dutch passenger plane in Eindhoven.

