AB InBev sous pression judiciaire : rebondissement dans le dossier du cartel de la bière en Inde

Le géant brassicole AB InBev conteste son changement de statut dans une enquête pour pratiques anticoncurrentielles en Inde, après avoir été initialement témoin dans une affaire de cartel au Telangana.

Le paysage brassicole indien est actuellement le théâtre d une bataille juridique complexe impliquant le géant mondial AB InBev. Tout a débuté en 2022, lorsque la Commission de la concurrence de l Inde (CCI) a lancé des investigations approfondies sur plusieurs distributeurs de boissons alcoolisées au sein de l État du Telangana.

Cette région, stratégique pour le marché de la bière avec ses 38 millions d habitants, est devenue le foyer d une controverse majeure. Les autorités soupçonnent l existence d un cartel structuré visant à évincer systématiquement toute forme de concurrence pour favoriser les intérêts d AB InBev.

Pendant quatre années, la multinationale avait collaboré avec les enquêteurs en tant que simple témoin, espérant ainsi rester à l écart des sanctions directes. Toutefois, les autorités ont récemment changé leur fusil d épaule, estimant disposer d un faisceau de preuves suffisant pour requalifier le statut du groupe en tant que partie impliquée dans ces pratiques anticoncurrentielles.

Face à cette évolution, le géant brassicole a riposté en saisissant les tribunaux indiens. Les avocats d AB InBev soutiennent que ce changement de statut, opéré sans notification préalable ni opportunité de se défendre, constitue une violation flagrante des procédures légales. Cette stratégie a porté ses fruits temporairement, puisque le tribunal a prononcé une suspension immédiate de l enquête, offrant un répit bienvenu à l entreprise.

Cette affaire s inscrit dans une longue série de tensions entre les grands brasseurs internationaux et le gendarme de la concurrence indien. Le régulateur multiplie les efforts pour assainir un marché souvent opaque, marqué par des dynamiques de pouvoir parfois douteuses. La surveillance accrue des autorités indiennes souligne une volonté politique de protéger les petits producteurs locaux tout en garantissant une transparence totale sur les prix de vente au consommateur final.

Il est important de rappeler que cette situation ne constitue pas une première pour le secteur en Inde. En 2021, les poids lourds du marché, notamment United Breweries (sous contrôle du groupe Heineken) et Carlsberg, ont subi une condamnation historique dépassant les 100 millions de dollars. Ils avaient été reconnus coupables d entente illicite sur les prix, une accusation que les deux entreprises ont vigoureusement rejetée malgré la décision des juges.

Ironiquement, AB InBev avait réussi à esquiver toute sanction financière lors de cette affaire passée, en raison de son statut de dénonciateur en 2018. Ce retournement de situation actuel, où le témoin devient potentiellement l accusé, illustre la fragilité des alliances stratégiques dans un marché aussi concurrentiel et régulé que celui de l Inde.

Alors que le dossier reste en suspens, les analystes scrutent les prochaines étapes judiciaires, qui pourraient redéfinir durablement les règles du jeu pour l ensemble des acteurs de l industrie des boissons alcoolisées sur le sol indien.





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