Abattoir d'Ath : vidéos de maltraitance animale et remise en question des contrôles de l'AFSCA

Des images choc d'animaux maltraités à l'abattoir d'Ath ont été publiées par Gaia, qui a déposé plainte. L'affaire soulève des questions sur la fréquence et la nature des contrôles menés par l'AFSCA et sur la responsabilité des autorités régionales en matière de bien‑être animal.

Des images filmées à l’abattoir d'Ath entre février et avril ont récemment été rendues publiques par l’association de défense des animaux Gaia. Elles montrent des animaux victimes de coups violents et d’égorgements pratiqués sans étourdissement préalable, ce que Gaia qualifie de maltraitance intentionnelle et récurrente.

Selon Sébastien De Jonge, directeur des opérations de l'organisation, il s’agit d’un schéma systémique de cruauté qui nécessite une réaction immédiate. En conséquence, Gaia a déposé une plainte officielle, réclamant une enquête approfondie et une révision des procédures de contrôle. L’exploiteur de l’abattoir a indiqué avoir déjà mis en place certaines mesures correctives, mais ne détaille pas leur nature ni leur efficacité.

Cette affaire remet en cause l’efficacité du dispositif de surveillance actuel appliqué aux abattoirs belges et soulève de nombreuses interrogations quant aux responsabilités et aux modalités de contrôle. En Belgique, la surveillance de tous les abattoirs, y compris celui d'Ath, incombe à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Cette agence assure, entre autres, la sécurité alimentaire, la traçabilité des animaux et le respect des normes d’hygiène.

Elle effectue au minimum quatre inspections annuelles, complétées par la présence permanente de vétérinaires mandatés, conformément aux exigences du règlement européen. Ces vétérinaires interviennent avant et après l’abattage et ont l’obligation de signaler toute infraction relative au bien‑être animal aux autorités régionales compétentes. Aline Van De Broeck, porte‑parole de l’AFSCA, a rappelé que les contrôles sont systématiques et que les observations sont transmises aux instances régionales afin que des mesures correctives puissent être prises rapidement.

Malgré ces contrôles, l’AFSCA avait déjà relevé, il y a quelques mois, des manquements concernant la traçabilité et les infrastructures de l’abattoir d'Ath, ce qui avait conduit à intensifier la fréquence des inspections à un rythme mensuel. Cependant, aucune alerte n’a été formulée concernant le bien‑être animal. La porte‑parole a expliqué que les seuls constats concernaient le manque de formation du personnel. Selon l’Agence, la situation a depuis été régularisée.

Pour Gaia, ces faits mettent en évidence les limites du système actuel, qui laisse les contrôles de bien‑être animal aux régions sans assurer un suivi centralisé efficace. L’association réclame que les inspections liées au bien‑être animal soient directement menées par les autorités régionales et que les exigences de vidéosurveillance prévoient des alertes automatiques vers les services compétents en cas d’irrégularité.

Elle déplore également que l’établissement n’ait pas été fermé pendant l’enquête, décision que le gouvernement wallon justifie par la nécessité d’attendre les résultats d’une investigation complète avant toute mesure de suspension. Cette affaire relance le débat public sur la transparence et l’efficacité des contrôles sanitaires et éthiques dans le secteur de l’agro‑alimentaire belge





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