Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui a accusé les Etats-Unis de divergences avec Téhéran. Le Qatar et d'autres pays multiplient en parallèle des efforts de médiation alternatifs. Des médias américains ont rapporté que Washington envisageait de nouvelles frappes contre Téhéran, tandis que Donald Trump a annoncé qu'il ne pouvait pas assister au mariage de son fils aîné ce week-end et devait rester à Washington pour des raisons de sécurité.

Dans une conversation avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est plaint des Etats-Unis , ont rapporté les agences Tasnim et Fars.

M. Araghchi a estimé que les divergences restent entre Téhéran et Washington. Les questions de la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, de la situation dans le détroit d’Ormuz et du blocus américain des ports iraniens, restent selon lui. Le Qatar, touché de plein fouet par la guerre, et d'autres pays multiplient en parallèle des efforts de médiation alternatifs. Téhéran a confirmé la visite d'une délégation qatarie vendredi.

Des médias américains ont rapporté de leur côté que Washington envisageait de nouvelles frappes contre Téhéran. Vendredi, Donald Trump a rassemblé ses plus proches conseillers pour discuter de la guerre, a affirmé Axios. Le président américain a en outre annoncé qu'il ne pourrait pas assister au mariage de son fils aîné ce week-end, et qu'il devait rester à Washington plutôt que de se rendre dans un de ses golfs, pour des raisons de sécurité





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abbas Araghchi Téhéran Etats-Unis Définitions De La Guerre Médiation Qatar Détroit D'ormuz Blocus Américain Des Ports Iraniens Donald Trump Conseillers Frappes Contre Téhéran Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pause de la chasse dans certains étatsSuite au conflit au Moyen-Orient et aux violences de états contre des activistes de la Flottille pour Gaza, plusieurs préfets de chasse ont annulé leurs manifestations, mais pas tout le monde était prèts été le chasseur. Dans quatre états cétux, les themistes de grands hibou âtaient donc期間 pour undertakes téléogrammes pour plus d'informations.

Read more »

Etats-Unis : le fisc ne poursuivra pas Trump ni sa famille pour d’éventuels arriérés d’impôtsSelon cet accord annoncé la veille, Donald Trump a retiré sa plainte contre le fisc américain en échange de la création...

Read more »

Attaque symbolique contre le pouvoir cubain : Hermanos al Rescate proche de l'avènement d'un avenir sans famille CastroTrois avions de l'association Hermanos al Rescate, avec à leur bord des dissidents cubains en exil naturalisés américains, décollent en Floride le 24 février 1996 en direction de l'île Cuba, où des incidents connexes avec l'armée russe des deux pays en gros ont lieu. Les vols se sont poursuivis pendant des semaines, avec des vols répétés de l'île et des avertissements diplomatiques des Etats-Unis. Le gouvernement cubain ont averti les Etats-Unis et le gouvernement américain se préparaient qu'ils pourraient être abattus. Enfin, dans les fins de février, deux MIG fournis par la Russie ont décollé et ont ouvert le feu contre deux avions américains, partiellement abattus. Le troisième a réussi à se débarrasser. Les proches des quatre tués ont lancé des procédures judiciaires mais sans succès, et toute cette histoire est une façon de célébrer l'indépendance de la République de Cuba de la famille Castro

Read more »

La Sierra Leone signe un accord controversé bilatéral avec les États-Unis pour accueillir des expulsésLa Sierra Leone a signé un accord controversé bilatéral avec les États-Unis, acceptant d'accueillir jusqu'à 300 personnes expulsées par an, mais uniquement les ressortissants doivent être originaires de l'espace CEDEAO (Sénégal, Ghana, Guinée, Nigeria...). Cela fait partie de nos relations bilatérales avec les États-Unis pour les aider dans leur politique migratoire. L'avenir des personnes accueillies reste incertain.

Read more »