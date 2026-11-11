Abdi d'Ievay : le marathon belge face aux nouveaux critères de qualification olympique

Les nouveaux seuils du 2h05/2h22,1 imposés par le COI pour Los Angeles 2028 posent un défi à l'athlète belge Abdi d'Ievay, médaillé aux Tokyo 2021 et Paris 2024.

Abdi d'Ievay, athlète belge qui a décroché la médaille de bronze au marathon des Jeux de Tokyo en 2021 et l'argent à Paris en 2024, fait face à de nouveaux critères de qualification Olympique pour Los Angeles 2028.

Le Comité International Olympique (CIO) a fixé des seuils plus stricts : 2h05 pour les hommes et 2h22,20 pour les femmes, exigeant une performance supérieure à celles obtenues lors de ses plus beaux exploits. L'information a créé une réaction virale sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où d'Ievay a réagi sans détour.

Les nouveaux critères de qualification olympique

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Le COI a récemment publié la grille de qualification pour les Jeux de Los Angeles, mettant en avant des performances aggravées, particulièrement sévères pour la distance du marathon. Les athlètes doivent courir en dessous de 2h05 pour les hommes et 2h22,20 pour les femmes, soit une réduction de près de trois minutes par rapport à l'épreuve parisienne de 2024. Les coûts de transport, d'organisation et de localisation pour les compétitions sont considérés comme des facteurs stabilisants, ce qui explicite la stricte barrière fixée.

Comment Abdi d'Ievay se positionne face à ces exigences

Abdi d'Ievay a déjà couru le marathon parisien en 2h06,47 et à Tokyo en 2h10,00, largement au-dessus des nouvelles exigences. Son meilleur temps personnel de 2h03,36, réalisé à Rotterdam en 2026, reste cependant sous les seuils fixés. De plus, les critères de sélection seront majoritairement basés sur le classement mondial, où la plupart des marathoniens seront sélectionnés. Environ 60% des participants devront se placer dans les meilleurs rangs mondiaux pour bénéficier d'une place à Los Angeles.

Les perspectives et implications pour le marathon belge

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La stricte barrière impose une reconfiguration des stratégies d'entraînement. Les programmes d'amélioration de la vitesse et de l'endurance devront être recalibrés afin de répondre à la nouvelle exigence de 2h05. Toutes les équipes nationales, y compris le Comité Olympique belge, devront réévaluer les candidatures potentielles, en se concentrant sur des athlètes capables non seulement de battre un seuil critique mais aussi d'atteindre le classement mondial. Les retombées incluent une augmentation possible des financements dédiés au marathon et une potentialité pour les sponsors de réagir face à cette évolution.

Quel avenir pour Abdi d'Ievay?

Alors que d'Ievay possède un record personnel comparable et qu'il a montré la capacité d'améliorer ses performances, la concurrence est de plus en plus dense. Les athlètes belges auront pour tâche de se positionner parmi les 40% qui resteront sous la barre des 2h05 pour pouvoir prétendre à une qualification directe. Les prochains tests de qualification seront cruciaux, et l'entraînement en haute performance continuera de constituer la clé pour l'avenir des marathoniens dans la course olympique.