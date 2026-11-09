Absence US COP31 : La Chine domine la transition énergétique mondiale

Avec les États-Unis absents de la COP31 pour la deuxième année, la Chine affirme sa position de leader incontesté dans les technologies vertes et le secteur des énergies renouvelables.

Pour la seconde année consécutive, l'administration de Donald Trump a choisi de ne pas envoyer de délégation officielle américaine lors des négociations climatiques internationales. Cette décision s'inscrit dans la vision du Président américain, qui considère que la transition énergétique et climatique ne constitue pas une priorité absolue pour son pays.

Ce retrait stratégique de Washington contraste fortement avec la stratégie adoptée par Pékin. La Chine a pris le contrepied de cette politique isolationniste en affirmant sa centralité dans la lutte contre le changement climatique. Le pays s'est imposé comme le pivot incontournable de la transition énergétique mondiale grâce à une domination technologique et industrielle sans précédent sur les technologies bas carbone.

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Domination industrielle des énergies vertes

La Chine livre près de 80 % des panneaux solaires de la planète, 45 % des véhicules électriques et 20 % des éoliennes. Elle domine aussi très largement le marché des pompes à chaleur et des batteries de stockage. Cette position de leader n'est pas le fruit du hasard mais le résultat d'investissements massifs dans les énergies renouvelables, visant simultanément trois objectifs distincts : celui du climat, le développement économique et des enjeux géopolitiques majeurs.

Maîtriser le renouvelable signifie maîtriser l'énergie du futur, ce qui constitue un levier supplémentaire de puissance face aux États-Unis et à l'Europe. Dans ce contexte géopolitique complexe, la Chine apparaît inévitablement comme un acteur incontournable des négociations climatiques. L'absence des États-Unis à la COP31, deuxième pollueur mondial derrière la Chine, accentue considérablement cette position de force internationale.

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Le rôle controversé du Sud global

Adel El Gammal, secrétaire général de l'Alliance Européenne pour la Recherche en Energie (EERA), souligne que la Chine essaie de se présenter comme une sorte de porte-parole du Sud global. Cette notion géopolitique regroupe une variété de pays, allant de grandes puissances comme la Chine ou l'Inde à des pays en grande précarité. Cependant, ce concept est considéré comme assez trompeur par les experts.

Le Sud global se définit essentiellement par opposition au monde occidental et aux économies développées, sans pour autant regrouper des pays véritablement homogènes. En effet, des pays comme l'Afrique du Sud et le Brésil ont des réalités très différentes en matière de développement économique, de défis internes et de ressources énergétiques. Cette hétérogénéité rend la cohésion du groupe difficile à维持.

Pour François Gemenne, la Chine joue du fait qu'elle est officiellement placée comme un pays en développement dans les négociations internationales pour éviter de se voir réclamer des résultats plus contraignants. Il note que tant qu'on ne révisera pas cette division des pays européens entre pays industrialisés et pays en développement en 1992, beaucoup de pays pourront jouer double jeu.

Le paradoxe du charbon et de l'expansion

La montée en puissance de la Chine en matière de transition énergétique inquiète l'Europe et les États-Unis, où les technologies chinoises sont perçues comme une source de dépendance stratégique. Cette dépendance sur les renouvelables est une dépendance de stock. Une fois que vous avez les équipements, vous êtes bon pour 15 ou 20 ans. En revanche, vous avez besoin d'un afflux continu de pétrole, de gaz ou de charbon pour les énergies fossiles.

La Chine se retrouve dans une situation paradoxale car sa transition ne repose pas sur une baisse de la demande mais accompagne une croissance continue des besoins énergétiques, alimentée par l'urbanisation, l'industrie et l'électrification de l'économie. Le pays reste profondément dépendant du charbon, bien qu'il installe plus de capacités solaires et éoliennes que le reste du monde réuni.

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Malgré ses engagements climatiques, la Chine continue d'investir dans le charbon, approuvant la construction de nouvelles centrales. En 2025, plus de 50 grandes unités au charbon ont été mises en service, contre moins de 20 par an au cours de la décennie précédente. Ce paradoxe, Pékin l'assume davantage comme une phase transitoire plutôt que comme une contradiction.

Avenir stratégique et alternatives

Le pays communiste s'est engagé à atteindre un niveau maximal d'émissions de CO2 en 2030, puis à faire diminuer ses émissions. Toutefois, la course aux énergies vertes face au paradoxe du charbon présente des défis majeurs pour le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. La communauté internationale doit désormais faire face à cette nouvelle réalité industrielle.

Pour le chercheur spécialiste de l'environnement et de la géopolitique, l'Europe a la capacité de produire des panneaux solaires et des éoliennes. La question cruciale qui se pose est de savoir si les représentants de 198 pays du monde et l'Union européenne présents à la COP31 accepteront de dépendre des solutions chinoises pour tenir leurs objectifs climatiques.

Alternative : chercheront-ils à bâtir des alternatives, au risque de ralentir la transition ? Ce dilemme stratégique définira l'architecture énergétique des prochaines décennies. Les enjeux dépassent la simple question climatique pour toucher à la souveraineté technologique et à la balance des pouvoirs mondiaux.