Accès aux jobs étudiants élargit pour les moins de 16 ans en Belgique

Le travail étudiant est désormais accessible dès 15 ans en Belgique, avec la suppression de la condition de réussite du parcours scolaire. Cependant, ce nouvel accès doit être pris avec prudence, tout en soulignant les limites précises régissant le terrain et les risques liés au nombre croissant de jeunes travailleurs.

Le travail étudiant est désormais accessible dès 15 ans en Belgique, incluant les étudiants encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, avec la suppression de la condition de réussite du parcours scolaire.

Cependant, cette ouverture doit être lue avec prudence, tout en soulignant que seuls certains emplois restent autorisés pour ces jeunes travailleurs, dans des secteurs spécifiques et en fonction de la nature du travail. Des règles précises régissent le terrain. Les Jeunes espèrent profiter de cet accès à l'emploi pour un bénéfice financier complémentaire et gagner en autonomie.

Cependant, certains s'inquiètent des limites précises pour éviter que l'emploi ne prenne le dessus sur l'école. Des risques s'échelonnent, notamment en matière de décrochage scolaire et de surpassed d'heures de travail étudiant. Il est recommandé de veiller à éviter les débordements et d'établir une bonne gestion de ces nouveaux emplois. L'an dernier, les étudiants occupaient déjà un job en Belgique ; avec l'abaissement de l'âge d'accès à 15 ans, ce nombre pourrait encore progresser





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