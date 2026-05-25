Access-i.be, une plateforme de référence pour les personnes handicapées et leurs accompagnants

Access-i.be est une plateforme web qui offre des informations vérifiées et pertinentes aux publics concernés, en particulier aux personnes handicapées et leurs accompagnants. Elle a été repensée pour offrir une expérience numérique plus inclusive et accessible à tous les types de handicaps. Un moteur de recherche permet à chacun d'être orienté vers des informations ciblées en fonction de son handicap ou de ses difficultés de mobilité. Sept filtres peuvent être appliqués afin de répondre aux besoins des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement, aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés de compréhension.

Entièrement renouvelée, la plateforme Access-i.be offre des informations vérifiées aux publics concernés. Elle a été repensée pour proposer une expérience numérique plus inclusive et accessible à tous les types de handicaps.

Un moteur de recherche permet à chacun d'être orienté vers des informations ciblées en fonction de son handicap ou de ses difficultés de mobilité. Sept filtres peuvent être appliqués afin de répondre aux besoins des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement, aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés de compréhension. Le site référence 359 activités et lieux certifiés en Wallonie et à Bruxelles, avec des informations voulues claires et simplifiées.

Chaque fiche reprend notamment une description de l'activité ou du lieu, des photos des aménagements et surtout les points forts et d'attention pour chaque profil. Parmi les lieux repris, il y a le lac de Bambois qui compte le seul lac certifié Access-i au sud du pays. On a aussi fait en sorte que la communication se fasse en amont pour que les gens puissent préparer leur visite correctement.

Nous avons par exemple une entrée qui est aménagée pour les personnes à mobilité réduite tout comme l'accès à la cafétéria où il y a des sanitaires adaptés. Au niveau de la zone de baignade, il y a une rampe d'accès avec un fauteuil amphibie et donc les gens peuvent tout simplement s'installer avec l'aide de leur accompagnant ou du maître nageur pour rentrer dans l'eau avec le fauteuil.

Tous ces informations sont donc reprise sur la plateforme Acess-i.be qui se distingue également par sa compatibilité avec les outils de synthèse vocale, ses contrastes renforcés, ses possibilités de zoom, ses fiches traduites selon la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre) ainsi qu'en langue des signes. Sur certaines pages, Charlie est également là pour orienter le visiteur, tout en rendant la navigation plus ludique et conviviale.

Il s'agit de la mascotte d'Access-i, dont les initiales font référence aux valeurs principales de l'ASBL : confiance, handicap, accessibilité, ressources, liberté, information et expertise. Connectez-vous pour recevoir chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région. Attention, pour recevoir cette newsletter personnalisée, veillez bien à renseigner votre code postal dans votre profil





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