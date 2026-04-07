Accident au Boudewijn Seapark de Bruges : Sept blessés sur l'attraction Spring Ride

Un accident s'est produit ce mardi matin au Boudewijn Seapark de Bruges, impliquant l'attraction Spring Ride. Sept personnes, dont quatre enfants, ont été blessées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident.

Un grave accident a secoué le Boudewijn Seapark de Bruges , le seul delphinarium de Belgique , ce mardi matin. L'incident s'est produit sur l'attraction Spring Ride , une installation conçue pour s'élever jusqu'à sept mètres avant de redescendre rapidement. C'est précisément lors de cette phase de descente que la structure s'est effondrée, laissant plusieurs personnes blessées.

La rapidité de l'intervention des secours et du personnel du parc a permis de prendre en charge les victimes dans les plus brefs délais, minimisant ainsi les conséquences de l'accident. L'événement a rapidement suscité une vive émotion et une grande inquiétude, tant chez les visiteurs présents que dans la population locale. La direction du parc s'est immédiatement mobilisée pour assurer la sécurité des lieux et la prise en charge des blessés, tout en collaborant étroitement avec les autorités compétentes pour l'enquête.\Selon les informations fournies par la police, relayées par nos confrères de HLN, sept personnes ont été blessées dans l'accident. Parmi elles, on compte trois adultes et quatre enfants. Heureusement, aucun des blessés n'a perdu connaissance, ce qui constitue un premier soulagement. Cependant, plusieurs victimes souffrent de fractures et de douleurs au dos, nécessitant une prise en charge médicale approfondie et un suivi attentif. Les équipes médicales sont restées mobilisées tout au long de la journée pour évaluer l'état de santé des blessés et leur apporter les soins nécessaires. L'accident a suscité une grande émotion et de nombreuses questions sur les mesures de sécurité en place dans le parc. Les parents et les familles ont exprimé leur inquiétude et leur besoin de comprendre les circonstances exactes de l'accident afin de garantir la sécurité future des visiteurs du parc.\Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de cet effondrement et pour comprendre ce qui a pu conduire à cette défaillance de l'attraction. D'après les premières déclarations de Lars Van den Ham, le manager du parc, aucun problème n'avait été signalé sur l'attraction Spring Ride ces derniers jours. La piste d'un problème technique est actuellement privilégiée, mais elle devra être confirmée par les investigations en cours. Les autorités compétentes, dont le SPF Économie, se sont rendues sur place pour examiner les lieux et recueillir des preuves. L'attraction a été immédiatement mise hors service dans l'attente des résultats de l'enquête. Des experts sont également attendus pour analyser la structure et déterminer les potentielles failles qui ont pu causer cet incident. L'enquête permettra de tirer des conclusions importantes et de prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir





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