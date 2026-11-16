Un grave accident à Couillet fait trois enfants blessés. Le conducteur s'est rendu après avoir heurté la famille, tandis que l'IRM active des alertes météorologiques en Belgique.

Un drame s'est produit ce lundi matin à Couillet, une localité située dans la région de Charleroi en Belgique. Vers 7h30 du matin, une voiture a percuté violemment trois enfants qui marchaient sur le trottoir accompagnés de leur mère. Cet incident a provoqué une vive émotion dans la communauté locale et a attiré l'attention des forces de l'ordre présentes sur les lieux.

Détails de l'accident et identité du conducteur

Les circonstances de l'accident restent tragiques pour les victimes. Les trois mineurs et leur mère se déplaçaient à pied sur le trottoir lorsqu'ils ont été victimes de la collision. La violence de l'impact a nécessité l'intervention immédiate des secours. En fin de soirée ce même lundi, le parquet a confirmé que le chauffard responsable de cet accident s'est rendu aux autorités. Cette déclaration officielle marque une étape importante dans le traitement juridique de cette affaire grave.

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Réaction judiciaire et contexte légal

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette collision. L'attitude du conducteur après l'accident, à savoir sa reddition, sera prise en compte dans les procédures en cours. Cet événement rappelle également les risques liés à la circulation routière, notamment dans les zones résidentielles où la présence d'enfants est fréquente. La justice belge traite ces cas avec la plus grande sévérité afin d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Contexte météorologique et alertes de l'IRM

Parallèlement à cette nouvelle judiciaire, l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a lancé plusieurs alertes sur le territoire national. La province de Luxembourg a été placée en alerte jaune aux fortes pluies jusqu'à mardi midi. Cette décision vise à prévenir les risques d'inondation et de ruissellement liés à des précipitations intenses. Les services de secours doivent rester vigilants face à ces conditions atmosphériques changeantes.

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Impact sur la population et conseils de prudence

Ces alertes météorologiques s'ajoutent à d'autres avertissements émis par l'IRM. Le numéro d'urgence 1722 a été activé pour informer la population des risques de tempête et d'inondation dans plusieurs régions. Les Belges sont invités à faire preuve de prudence en prenant la route, car des alertes jaunes aux conditions glissantes ont également été publiées pour plusieurs provinces. Le temps pourrait changer rapidement, passant du soleil matinal à des conditions plus défavorables.

Situation nationale et enjeux de sécurité

La semaine en Belgique s'annonce agitée, marquée à la fois par des défis judiciaires et des impératifs météorologiques. Au-delà de l'accident de Couillet, le dossier I-Police reste au cœur des débats judiciaires concernant l'usage des technologies de surveillance. Les autorités veillent à ce que les pratiques routières soient respectées, le délit de fuite étant un crime puni jusqu'à cinq ans de prison. Ces multiples dossiers illustrent les défis complexes auxquels font face les institutions belges aujourd'hui.