Accident de plongée le plus meurtrier de l’archipel des Maldives, des morts hors normes

Un pêcheur indiana est mort lors des recherches pour retrouver quatre touristes italiens perdus après un accident sous-marin aux Maldives. Ce drame est le plus meurtrier de l’archipel et illustre la difficulté extrême de la plongée sous-marine à ces profondeurs.

Un pêcheur a perdu la vie lors des recherches pour retrouver quatre touristes italiens perdus après un accident sous-marin. C’est désormais l’ accident de plongée le plus meurtrier de l’archipel.

Explications avec Cathline Delvaux et Benjamin Vankelst. Nouveau drame dans un décor de rêve. Aux Maldives, une expédition de plongée a viré à la catastrophe avec cinq morts au total. Quatre plongeurs italiens ont disparu après un accident survenu dans une grotte sous-marine, avant qu’un sauveteur engagé dans les recherches ne perde lui aussi la vie.

Selon les autorités, il s’agit déjà de l’accident de plongée le plus meurtrier jamais enregistré dans l’archipel de l’océan Indien. Le groupe italien participait à une mission scientifique liée à l’université de Gênes. Ces cinq plongeurs expérimentés exploraient une grotte à environ 60 mètres de profondeur. Entre les victimes figurent une professeure en biologie marine, sa fille, deux jeunes chercheurs et leur instructeur





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