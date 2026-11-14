Accident E19 : Trois blessés après collision entre camion et chantier à Mechelen

Un accident grave sur l'E19 à Mechelen a fait trois blessés et bloque le trafic. Les travaux de nettoyage et de remorquage prolongent la perturbation entre Bruxelles et Anvers.

Trois personnes ont été grièvement blessées lors d'un accident de la circulation majeur survenu sur l'autoroute E19 aux abords de Mechelen -Zuid. L'incident s'est produit vers 9h30 lorsque un petit camion de livraison a percuté de plein fouet la barrière absorbant l'énergie d'un chantier mobile en cours d'intervention.

La violence de la collision a projeté le poids-lourd à travers la chaussée, le catapultant sur la voie opposée. Sous l'impact, le véhicule a ensuite heurté une voiture particulière et un second camion, multipliant les dégâts matériels et les risques pour les usagers de la route.

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Détails de l'accident et mécanisme

La force de l'impact a été telle que les trois véhicules impliqués ont été seriement endommagés sur le site. Les services d'urgence ont immédiatement pris en charge les trois victimes, qui ont été transportées vers l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. L'état exact de leur santé n'a pas été rendu public dans le détail initial.

Le nettoyage du site a dû être entrepris avec précaution en raison des débris épars. L'intervention des services d'urgence et des équipes de dépannage a rapidement transformé l'axe de circulation, initialement libre, en un goulot d'étranglement majeur pour le trafic entre les deux grandes métropoles belges.

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Réaction des autorités et positions officielles

Peter Bruyninckx, porte-parole du Vlaams Verkeerscentrum, a confirmé la gravité de la situation et les perturbations engendrées. Il a souligné que la circulation ne pouvait être que limitée et que les embouteillages étaient généralisés sur toute la longueur de l'itinéraire concerné par l'accident.

Les autorités ont mis l'accent sur la complexité de la situation qui ne se résoudra pas instantanément. La présence de fluides dangereux sur la chaussée nécessite une intervention technique longue avant que les travaux de remorquage puissent enfin libérer la voie.

Impact routier et solutions alternatives

Le trafic de Bruxelles en direction d'Anvers traverse actuellement une période de congestion intense. Les conducteurs qui espèrent contourner cette zone en utilisant l'autoroute A12 se heurtent à des difficultés supplémentaires.

L'itinéraire alternatif est également compromis par la fermeture du Rupeltunnel en raison de travaux en cours. Cette saturation double signifie que les usagers subissent des retards pouvant atteindre une heure supplémentaire dans les deux sens, aggravant considérablement la gêne globale.

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Perspectives et prochaines étapes

Les équipes techniques doivent impérativement éponger les traces d'huile et de carburant qui ont été répandues lors de la catastrophe. Cette étape de sécurité est primordiale pour éviter tout risque d'incendie ou de nouvelle perte de contrôle des véhicules.

Une fois la zone sécurisée, les opérations de remorquage des véhicules endommagés pourront s'achever définitivement. La réouverture complète de l'autoroute E19 à la circulation normale reste conditionnée par la fin de ces opérations de nettoyage et de déblaiement complexes.