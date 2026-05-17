Accident en Italie, conducteur fauche des piétons avant de poignarder un passant. La Pride de Bruxelles se tient malgré un climat international préoccupant pour les droits LGBTQIA+.

Un conducteur a percuté plusieurs piétons avant de poignarder un passant dans le centre de Modène, en Italie. Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. La 30e édition de la Pride de Bruxelles se tient ce samedi malgré un climat international préoccupant pour les droits LGBTQIA+. Les militants appellent à rester vigilants et à être visibles dans la société.

Un conducteur a percuté plusieurs piétons samedi après-midi dans le centre de Modène , en Italie , avant de poignarder un passant qui tentait d'arrêter. Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

Les autorités enquêtent toujours pour déterminer la nature de l'acte. Un autre article parle de la 30e édition de la Pride de Bruxelles, qui se déroule ce samedi, malgré un climat international préoccupant pour les droits LGBTQIA+. Les militants appellent à rester vigilants et à être visibles dans la société





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