Un train s'est heurté à une minibus scolaire à Buggenhout, entraînant le décès de quatre personnes, dont deux enfants. Les autorités et la communauté locale travaillent sur un plan d'assistance aux familles, tout en évaluant les mesures de sécurité ferroviaires pour prévenir de futures tragédies.

À Buggenhout , il y a eu un tragique accident impliquant un train et une minibus utilisée pour le transport scolaire. Cet événement a coûté la vie à quatre personnes, dont deux élèves de 12 et 15 ans, la conductrice âgée de 27 ans et le chauffeur de 49 ans.

Les familles des victimes sont des résidents bien connus de la commune, ce qui rend la perte encore plus douloureuse pour la communauté locale. La présidente du conseil municipal, Greet De Bruyn, a exprimé son profond chagrin et a assuré que les autorités mettront tout en œuvre pour soutenir les familles dans leur deuil. Un registre d'extase est en cours d'établissement, et les drapeaux seront abaissés à mi-hauteur en signe de solidarité.

Les secours appliquent les procédures d'urgence les plus aiguës, tandis que la NMBS (Société nationale des chemins de fer belges) a restreint le passage des trains sur les deux voies entre Dendermonde et Londerzeel à partir de 20 h. Le responsable de la NMBS, Dimitri Temmerman, a suggéré que d'autres trains pourraient être annulés si nécessaire et a invité les passagers à consulter le planificateur de trajet. Le service a annoncé que les opérations ferroviaires devraient reprendre leur normalité demain.

Les circonstances exactes de l'accident restent invisibles, notamment en raison de la disparition tragique de la conductrice et du maître d'écolier, qui auraient été les deux témoins les plus importants. Les enquêteurs rencontrent un hâte majeur à reconstituer les faits à cause du manque de documents sur le nombre d'enfants présents dans le véhicule. L'infirmier de secours, Ignace Demeyer, a déclaré qu'il ne disposait pas d'un registre précis des élèves.

Selon la direction de l'école, les conditions météorologiques de ce matin n'étaient pas particulièrement mauvaises et la conductrice notait normalement les élèves qui montaient. Néanmoins, elle n'a pas survécu à l'incident. Un habitant et conducteur local, Bart Callaert, mentionne que l'accident se produit à un passage à niveau perçu comme dangereux depuis longtemps.

Le responsable d'Infrabel, Frédéric Petit, a expliqué que la configuration historique du passage à niveau limite la possibilité de volets arrondis complètement, obligations légales étant qui l'avaient faite. Les autorités locales envisagent aussi de renforcer les infrastructures avec des signaux sonores et lumineux supplémentaires, tout en préservant une marge de sécurité pour les usagers.

La mairie de Buggenhout, ainsi que les instances régionales - dont le Premier ministre régional Matthias Diependaele et le ministre de la mobilité Annick De Ridder - ont déposé des fleurs sur le lieu de l'accident. Un grand nombre d'événements d'intimité de la communauté se consacrent dès maintenant à la coordination de l'assistance pastoral pour les familles et les habitants. Les drapeaux hauts à l'hôpital, à l'école, et autour des lieux de travail sont abaissés à mi-hauteur d'une façon délicate.

L'atmosphère dans la ville est empreinte de tristesse et d'un sentiment de peur d'un avenir précis et de la nécessité de protéger les enfants. Les survivants, en particulier les cinq aidants gravement blessés, auront les ressources nécessaires pour rétablir le système de garde psychologique de l'enfant et la prise en charge médicale. Les autorités listeront les coordonnées des familles touchées et distribueront un guide complet d'assistance à générer des chaînes d'éducation sur la sécurité des élèves sur les trains.

Enfin, il est crucial de renforcer la sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles locales, afin d'éviter de futurs incidents similaires





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