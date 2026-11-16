Trois fillettes blessées dans un accident à Couillet. Le conducteur, auditionné, est placé en garde à vue. L'état d'une enfant reste critique.

Le parquet de Charleroi a confirmé ce mardi que le conducteur responsable d'un accident grave survenu ce matin à Couillet s'est rendu en début de soirée à un commissariat de police. Cet homme a immédiatement été privé de liberté et son audition est en cours. La justice annonce une nouvelle communication officielle pour clarifier les détails de cette tragédie.

Détails du drame sur la Rue de Villers

Vers 7h20, le drame s'est produit rue de Villers à Couillet. Trois fillettes, âgées de moins de sept ans, ont été percutées à très vive allure alors qu'elles s'engageaient sur un passage pour piétons. Les enfants se rendaient à l'école au moment de la collision. L'intervention des secours a été immédiate pour tenter de limiter les conséquences de cet impact violent.

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État de santé critique des victimes

Le bilan médical reste particulièrement préoccupant pour les trois jeunes victimes. Le parquet a confirmé plus tôt dans la soirée que le pronostic vital de l'une des fillettes était toujours engagé. Une seconde enfant présente de multiples fractures, mais ses jours ne seraient plus en danger. La troisième victime a également été prise en charge par les services médicaux d'urgence.

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Enquête de la Police Judiciaire locale

L'enquête a été confiée à la police judiciaire locale de Charleroi. Cette unité spécialisée devra déterminer les circonstances précises de l'accident. Les enquêteurs travailleront à reconstituer la chronologie des faits et à vérifier les conditions de vitesse et de visibilité au moment de l'impact. Le conducteur placé en garde à vue est entendu pour apporter son témoignage.

Prochaines étapes judiciaires et informations

Les magistrats du parquet de Charleroi ont annoncé une nouvelle communication pour ce mardi afin de fournir des mises à jour sur l'avancée des investigations. La procédure judiciaire va s'enchaîner rapidement compte tenu de la gravité des blessures subies par les enfants. La population locale attend les conclusions de la police judiciaire pour comprendre les causes exactes de cette collision.