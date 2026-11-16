Un choc violent a frappé trois enfants à Couillet lundi. La conductrice s'est rendue. Une fillette de 4 ans est dans le coma. Détails sur l'enquête et l'état des victimes.

Un drame s'est produit ce lundi matin vers 7 heures 30 à Couillet, en région de Charleroi. Une voiture a percuté violemment trois fillettes marchant sur le trottoir avec leur mère. Le bilan est lourd pour deux des victimes. L'automobiliste, initialement en fuite, a fini par se rendre aux forces de l'ordre en soirée.

Détails de la collision mortelle

Les faits se sont déroulés devant le cimetière de Couillet. La mère de famille emmenait ses enfants à l'école ce lundi matin. Elle transportait un quatrième enfant dans un landau. Les trois filles avaient quatre, cinq et six ans. Elles se dirigeaient vers un passage piéton lorsque le véhicule a frappé. La violence du choc a projeté les enfants en l'air.

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Une des fillettes, âgée de quatre ans, a subi un traumatisme crânien. Elle présentait un arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours. Son pronostic vital est engagé selon les forces de l'ordre. Les équipes médicales l'ont réanimée sur place. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital des Viviers.

État des victimes et enquête

Une des sœurs de la fillette hospitalisée a été blessée. Elle souffre d'une fracture ouverte. Elle a été hospitalisée pour suivre ses soins. La troisième fillette s'en est sortie indemne. La mère n'a pas été touchée par le choc. Le bébé dans le landau est également indemne.

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La police locale est intervenue rapidement sur les lieux. Plusieurs ambulances et équipes du SMUR ont été mobilisées. La rue a été fermée à la circulation. Cela a permis aux secours d'intervenir sans danger. Les policiers ont procédé aux premières constatations.

Identité du conducteur arrêtée

Le chauffeur a pris la fuite après l'accident. Il a été activement recherché toute la journée. Des équipes du GSA ont vérifié les images des caméras. Elles ont tenté de retrouver le conducteur. Le parquet a annoncé la nouvelle en soirée.

Le conducteur s'est rendu à un commissariat de police. Il a été privé de liberté immédiatement. Son audition va avoir lieu dans la foulée. Le délit de fuite est une pratique courante. Les auteurs risquent jusqu'à 5 ans de prison. L'enquête se poursuit sur les circonstances exactes.