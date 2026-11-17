Un conducteur de 36 ans a blessé trois enfants à Mons. La mère et le bébé en poussette sont indemnes. La fillette de deux ans reste dans un état critique.

Une mère, son enfant et un bébé se trouvant dans une poussette ont été épargnés par les séquelles physiques graves lors d'un violent accident de la circulation survenu dans la province du Hainaut. Les trois autres enfants impliqués ont, quant à eux, été touchés à des degrés divers par le choc. Cet événement tragique a déclenché une mobilisation rapide des forces de l'ordre et une expertise judiciaire immédiate pour comprendre les circonstances de cette tragédie survenue dans le département.

Bilan médical précis et état critique

Le communiqué officiel faisant état de cet incident précise que parmi les victimes mineures, une petite fille née en 2022 se trouve toujours dans un état critique. Le pronostic vital de cette enfant de deux ans est officiellement engagé par les équipes médicales qui la prennent en charge. Cette information cruciale met en lumière la gravité des blessures subies par les passagers, soulignant la différence de traitement entre les victimes. Les blessures infligées aux autres enfants sont décrites comme étant de divers degrés, sans pour autant mettre immédiatement leurs vies en danger de manière comparable à celle de la fillette née en 2022.

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Enquête et identité du conducteur

Immédiatement après les faits, le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite, provoquant une chasse à l'homme par les services de police. Une action de recherche active a été lancée pour identifier l'auteur des faits et le localiser avant qu'il ne disparaisse complètement. Un expert automobile a été spécialement désigné et s'est rendu sur les lieux de l'accident afin de procéder aux premières constatations techniques. Ses objectifs étaient d'identifier précisément le véhicule impliqué et de déterminer les circonstances exactes de l'accident, telles que la vitesse ou la trajectoire.

En fin de journée, vers 18 heures 30, le conducteur du véhicule, né en 1987, a décidé de se rendre spontanément dans un commissariat de police. Cette démarche a permis aux enquêteurs de le placer en privation de liberté et de l'entendre dans la soirée pour recueillir ses déclarations initiales. Cette comparution volontaire, bien que tardive, a permis de clôturer la phase de recherche urgente et de passer à l'interrogatoire formel du suspect dans un cadre juridique sécurisé.

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Procédure judiciaire et mandat d'arrêt

Le parquet a requis au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect, qualifiant les actes d'atteinte à l'intégrité dans le cadre d'un accident de la circulation. Cette demande de détention préventive illustre la sévérité avec laquelle la justice belge entend traiter ce dossier, compte tenu de la fuite initiale et de l'état critique de la victime mineure née en 2022. L'instruction judiciaire est maintenant engagée pour élucider les responsabilités pénales et civiles associées à cet événement.

Cet incident souligne l'importance cruciale de la vigilance dans les espaces partagés par les véhicules et les piétons, notamment lorsqu'il s'agit de groupes familiaux. Les autorités judiciaires et médicales continuent de surveiller l'évolution de l'état de santé des enfants blessés. La suite de l'enquête dépendra des conclusions de l'expert automobile et des éléments recueillis lors de l'audition du conducteur, afin de déterminer les sanctions qui s'appliqueront conformément à la loi.