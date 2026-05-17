Accident grave pendant la course MotoGP à Barcelone : Marc Marquez et Johann Zarco blessés

Un accident grave a eu lieu pendant la course MotoGP à Barcelone, où Marc Marquez a chuté à grande vitesse et sa moto a explosé, entraînant l'arrêt de la course. Le doyen de la grille, Marc Marquez, a été conduit à l'hôpital pour subir un scanner en raison de douleurs à la jambe gauche. Un autre pilote, Johann Zarco, a également été victime d'un accident grave, où il s'est accroché avec Francesco Bagnaia, entraînant une rupture des ligaments du genou et une fracture du péroné, mais sans toucher le fémur.

Un accident grave a eu lieu pendant la course MotoGP à Barcelone, où Marc Marquez a chuté à grande vitesse et sa moto a explosé, entraînant l'arrêt de la course.

Le doyen de la grille, Marc Marquez, a été conduit à l'hôpital pour subir un scanner en raison de douleurs à la jambe gauche. Un autre pilote, Johann Zarco, a également été victime d'un accident grave, où il s'est accroché avec Francesco Bagnaia, entraînant une rupture des ligaments du genou et une fracture du péroné, mais sans toucher le fémur. Les newsletters flash vous informeront en cas d'événements sportifs majeurs





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